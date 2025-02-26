CHP'nin ön seçim pusulası: Tek aday İmamoğlu

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 23 Mart’ta gerçekleştireceği ön seçimde yarışacak Cumhurbaşkanı adayını belirleme süreci hız kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylık başvurusu kabul edilirken, seçim pusulası da hazırlanarak üzerinde “Cumhurbaşkanı Aday Adayı Ekrem İmamoğlu” ifadesine yer verildi.

TEK ADAY OLARAK YARIŞACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 23 Mart’ta yapılacağını duyurduğu ön seçimde, 116 milletvekilinin desteğini alan Ekrem İmamoğlu tek aday olarak yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday olmayacağını açıklaması ve eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek’in yeterli imzaya ulaşamaması, İmamoğlu’nu yarıştaki tek isim haline getirdi.

Adaylık başvurusunu tamamladıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, “Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını attım. Mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı olmak için resmi başvurumu gerçekleştirdim.” ifadelerini kullandı.

ÖN SEÇİM TAKVİMİ NETLEŞTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, partinin belirlediği ön seçim takvimine ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.

Sürece göre;

21 Şubat Cuma: Aday başvurularının ve seçim kurullarının oluşturulmasının son günü,

22 Şubat Cumartesi: Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından adayların ilan edilmesi ve pusuladaki sıralamalarının kura ile belirlenmesi,

24 Şubat Pazartesi: Oy pusulalarının basımına başlanması,

28 Şubat Cuma: Ön seçimde oy kullanacak üyelerin başvuru sürecinin tamamlanması,

3 Mart Pazartesi: Seçmen listelerinin basılması,

23 Mart Pazar: Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin sandıkta CHP üyelerinin oy kullanacağı tarih olarak belirlendi.

ÜYELİK KAMPANYASINA YOĞUN İLGİ

Ön seçimde oy kullanma hakkı, yalnızca CHP üyelerine tanınacak. Bu kapsamda başlatılan üyelik kampanyası 28 Şubat Cuma günü saat 17.00’ye kadar devam edecek. Gül Çiftçi, sürece dair yaptığı açıklamada, “28 Ocak’ta Genel Başkanımızın çağrısıyla başlayan üyelik kampanyasında 40 katlık bir artış yaşandı. Partimize katılan her yurttaşımız, 23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçimde oy kullanabilecek.” ifadelerini kullandı.

OY KULLANMA SÜRECİ VE SANDIK KURALLARI

Ön seçimde oy verme işlemleri CHP Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan resmi mühürlü pusula ve zarflarla gerçekleştirilecek.

Seçim sürecinde uygulanacak kurallar şöyle olacak:

Her sandıkta 600 üye oy kullanacak.



Sandık ve oy verme yerleri, CHP İlçe Başkanlıkları tarafından belirlendikten sonra Genel Merkez tarafından ilan edilecek.



Sandık kurulları, bir başkan ve iki üyeden oluşacak; bir üye ilçe başkanlarından, diğer üye aday adaylarının belirlediği isimlerden kura ile belirlenecek.



Oy verme işlemi resmi kimlik ibrazı ile gizli oy kullanma esasına dayanacak, sayım ve döküm işlemleri ise şeffaf şekilde, açık olarak yapılacak.



Oylar, plastik kelepçeyle mühürlenen torbalara yerleştirilecek ve ilçe başkanlıklarına teslim edilecek.

Türkiye’nin dört bir yanında CHP üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek ön seçim, partinin Cumhurbaşkanı adayını belirleme yolunda kritik bir dönemeç olacak.