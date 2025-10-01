Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de siyasi liderlerle görüştü

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda milletvekillerine hitap etti.

ERDOĞAN, SİYASİ LİDERLER İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM'deki konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Başkanlık Divanı’nda bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

İYİ PARTİ DE ZİRVEYE KATILDI

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Meclis Başkanlık Divanı’ndaki görüşmeye katıldı.

ERDOĞAN: "ÇOK SAMİMİ BİR GÖRÜŞME OLDU"

Yaklaşık yarım saat süren zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liderlerle görüşmelerin çok samimi bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.