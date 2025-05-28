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Haber Merkezi

Türkiye'de siyasi arenada gündem hızla değişirken televizyon ekranlarında da politik tartışmalar devam ediyor.

Canlı yayında sinirlerin gerildiği bir an da TGRT Haber'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programında cereyan etti.

Zaman zaman karşı karşıya gelip tartışmalarıyla gündem olan Hukukçu Ersan Şen ve Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük arasında bir kez daha sinirler gerildi.

ERSAN ŞEN: CHP, EZİLENLERİN SESİ OLMALI

Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşmasında CHP'lileri hedef aldığını söylediği sırada Küçük buna karşı çıkarak, "Sadece CHP'lileri kastetmiyor, AK Partili bazı müteahhitleri de kastediyor" dedi.

Ardından CHP'nin, AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın varlık sebebi olduğunu belirten Şen, CHP için panzehiri, "Ezilenlerin sesi olacaksın, insanı ön plana alacaksın, herkes için demokrasi, herkes için özgürlük, herkes için eşit hukuk kuralları, ayrımcılığın ve kayrımcılığın olmadığı bir Türkiye projesini ortaya koyacaksın" olarak açıkladı.

Cem Küçük ise bu sözler üzerine, "Lafla peynir gemisi yürümez." ifadesini kullandı.