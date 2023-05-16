Erzincan'da CHP'li Mustafa Sarıgül'e soğuk duş: Mustafa Karaman AK Parti'den yeniden vekil oldu Türkiye’de demir yollarının şahlanışının temellerinin atılmasında önemli rol oynayan deneyimli bürokrat Süleyman Karaman, Erzincan’dan yeniden seçildi. CHP kontenjanından Erzincan’dan aday gösterilen Mustafa Sarıgül ise kendi ilçesinden bile birinci çıkamadı. Sarıgül’ün doğduğu İliç’te vatandaşlar sandıkta Erdoğan ve AK Parti dedi.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta seçimini yaptı..

Yüksek Seçim Kurulu, sayılan oyların ardından Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını ve 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 buçuk milyondan fazla oyla yüzde 5 oranında fark attı.

Gelişmenin ardından gözler illere çevrildi..

Türkiye'de demir yollarındaki çağ atlamanın mimarlarından sayılan, Devlet Demir Yollarında 13 yıl Genel Müdürlük yaptığı sırada Hızlı Tren Projeleri ve yeni demir yolları ile, ülkedeki ulaşım atağının temellerine büyük katkılar sağlayan deneyimli bürokrat Süleyman Karaman, Erzincan'dan yeniden milletvekili olarak seçildi.

AK Parti'den Erzincan'da yeniden milletvekili seçildi

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğan Karaman, ülkenin ulaşım alanında en prestijli isimlerinden biri olarak anılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu yıllarda İETT Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmişti.

İstanbul'da otobüslerin akbil ile tanışmasında önemli çalışmalar yapan Karaman, TCDD Genel Müdürlüğünde de çok önemli işlere imza attı.

Karaman, AK Parti'den Erzincan'da yeniden milletvekili seçildi.

Mustafa Sarıgül kendi ilçesinden birinci çıkamadı

TikTok'ta çektiği videolarla son zamanlarda adından söz ettiren Mustafa Sarıgül'ünde milletvekili seçildiği Erzincan'da Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti kent genelinde yarışı önde bitirdi.

Erzincan'da Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 58.6'sını alırken AK Parti'de yüzde 38.6 oy oranı ile birinci oldu.

Sarıgül'ün doğduğu İliç ilçesinde ise seçmenler tercihini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'den taraf kullandı. İliç'te oyların yüzde 68.4'ü Recep Tayyip Erdoğan'a verilirken AK Parti ise yüzde 40 oy aldı.

Erdoğan ve AK Parti dediler

CHP ise İliç'te yüzde 30 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin aldığı oyun gerisinde kalarak yüzde 27.1 oy aldı. Karaman'ın doğduğu ilçe olan Refahiye'de de Erdoğan ve AK Parti üstün olarak seçimleri tamamladı.

Erdoğan ilçede oyların yüzde 65.5'ini alırken AK Parti yüzde 41.6 oy alarak birinci parti oldu.