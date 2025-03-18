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Haber Merkezi

CHP içinde, ön seçim konusunda yaşanan gerilimler kamuoyunun en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi. Mansur Yavaş'ın partideki muhalefeti ve Ekrem İmamoğlu'nun aceleci tavırları, CHP içinde tansiyonun yükselmesine neden oldu.

"ARAMIZDA SORUN YOK" BULUŞMASI

İçerideki çatışmalar sürerken, iki önemli isim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, parti içindeki gerilimi yatıştırmak amacıyla birlik mesajı vermek üzere bir araya geldiler.

İkili, Ankara’daki Yavaş’ın makamında gerçekleştirdikleri yaklaşık 30 dakikalık görüşmenin ardından, kameralar önünde gazetecilere "aramızda sorun yok" minvalinde açıklamalarda bulundular.

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İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere 28 kişinin diplomalarının, "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptal edildiğini duyurdu.

ADAYLIKTA MANSUR YAVAŞ'IN ELİ DAHA GÜÇLÜ

İmamoğlu'nun adaylığına rağmen, kamuoyu araştırmalarında cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş'ın adı öne çıkıyordu.

Her ne kadar konuyla ilgili İmamoğlu'na desteğini yinelese de, mevcut durumda Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığın daha yakın durumda.

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu yönünde yapılan ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan raporda yer alan tespitlerin ardından, "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

İmamoğlu, söz konusu soruşturma çerçevesinde savcılığa ifade vermişti.

Başsavcılık, İmamoğlu'nun diplomalarının sahte olduğu iddialarını temel alarak, üniversite diplomasının geçerliliğine dair hukuki işlemlerin sağlanabilmesi adına, İstanbul Üniversitesi'ne yazı göndererek, İmamoğlu'nun diplomasıyla yapılacak işlemlerin hukuki geçerliliğinin sorgulanmasını ve gerekli adımların bir an önce atılmasını talep etmişti.