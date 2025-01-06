İngiltere Başbakanı Starmer'dan Elon Musk'a: Yalancısın

AA & Ensonhaber

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Surrey bölgesindeki bir hastaneye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, hükümetin Ulusal Sağlık Hizmeti'ndeki (NHS) tedavi bekleme sürelerini azaltmayı hedefleyen yeni reform planını duyurdu. Ancak basın toplantısında, planlardan çok, Elon Musk'ın sosyal medyada Starmer ve İngiltere'ye yönelik yaptığı tartışmalı paylaşımlar gündeme damgasını vurdu.

"YALAN VE YANLIŞ BİLGİYİ YAYANLAR, KURBANLARI DÜŞÜNMÜYOR"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Starmer, özellikle Musk'ın kendisiyle ilgili iddialarına sert tepki gösterdi. Musk, Starmer’ın 2008-2013 yılları arasında İngiltere Başsavcısı olarak görev yaptığı dönemde, çocuk istismar çetelerine karşı yetersiz kalmakla suçlamıştı. Bu iddiaları kesin bir dille reddeden Starmer, şu ifadeleri kullandı:

Görev sürem boyunca bu tür suçlarla mücadelede kararlı adımlar attım. Daha önce kapatılmış davaları yeniden açtım ve Asya kökenli bir istismar çetesine karşı ilk büyük davayı başarıyla yürüttüm.

Starmer, Musk'ın yaydığı dezenformasyona karşı daha da sert bir üslup kullanarak, "Yalanları ve yanlış bilgileri geniş bir kitleye yaymaya çalışanlar, kurbanların yanında değil, yalnızca kendi çıkarlarının peşindedir." dedi.

"MUSK, SINIRI AŞTI"

Musk’ın, İngiltere İçişleri Bakanlığında Koruma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Jess Phillips’i hedef alan ve onu "tecavüz soykırımı savunucusu" olarak nitelendiren açıklamalarına da değinen Starmer, şunları söyledi:

Jess Phillips benim dostum ve meslektaşımdır. Ona yönelik bu tür saldırılar yalnızca nefretin ve aşırı sağ propagandanın bir ürünüdür. Bu tür söylemler kurbanları korumaktan çok, nefret dolu ajandaların desteklenmesine hizmet eder.

Starmer, Musk’ın "İngiltere'nin özgürleştirilmesi gerektiği" ve "ABD’nin İngiliz halkını zalim hükümetten kurtarıp kurtarmaması gerektiği" yönündeki paylaşımlarına ilişkin yorum yapmayı reddetti. Ancak Musk’ın bu tür söylemlerle sınırı aştığını vurguladı ve nefret söylemlerinin ciddi toplumsal tehditlere yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

"MUSK, DİKKATLERİ BAŞKA YÖNE ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR"

Başbakan, basın toplantısında asıl odaklanmak istediği konu olan sağlık reformlarına geri dönmeye çalıştı. Reform planlarının hükümetin öncelikli gündeminde olduğunu belirten Starmer, Musk’ın iddialarını dikkati başka yöne çekme çabası olarak niteledi.

Son dönemde yalnızca Starmer’ı değil, birçok Avrupalı siyasetçiyi de hedef alan Musk, sosyal medyada yaptığı tartışmalı paylaşımlarla eleştirilerin odağı haline gelmiş durumda.