Macron ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre telefon görüşmesinde Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, iki ülke arasındaki diyaloğun artırılmasının ilişkilere olumlu katkılar sağlayacağını, Türkiye ile Fransa'nın savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda iş birliği potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.

SURİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları askıya almasının son derece isabetli olduğunu ve yeni dönemde bunların tamamen kaldırılmasının önemini belirtirken, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğine aralıksız devam edeceğini söyledi.

Erdoğan, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin korunması ve kalıcı çözüm için çalışmalara başlanması gerektiğini ifade etti.