Özgür Özel, Erdal Beşikçioğlu'nun tiyatro oyununu izledi

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Behzat Ç. karakteriyle ünlenen oyuncu ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, dünyaca ünlü klasiklerden biri olan "Bir Delinin Hatıra Defteri" ile yeniden sahneye çıktı.

Geceye, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Milletvekili Tekin Bingöl ve çok sayıda siyasetçi katıldı. Beşikçioğlu, sahneye dönüşünün hem sanatsal hem de kişisel anlamda çok özel bir yeri olduğunu ifade etti.

Beşikçioğlu’nun performansı, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

YOLLARI AÇAMADI, TİYATRO SAHNESİ AÇTI

Erdal Beşikçioğlu’nun oyunculuğu bir yana, belediye başkanlığı konusundaki yeterliliği son kar yağışıyla bir kez daha sorgulanır hale geldi. Etimesgut’ta etkili olan yoğun kar yağışı, vatandaşları zor durumda bırakırken, yolların kapanması ve belediyenin yeterli önlem almaması büyük tepkilere yol açtı.

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Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının yetersizliği nedeniyle birçok mahallede ulaşım aksarken, vatandaşlar saatlerce yollarda mahsur kaldı. Özellikle ana arterlerde yaşanan trafik sıkışıklığı ve kaldırımlardaki buzlanmalar, halkın günlük yaşamını olumsuz etkiledi. Sosyal medyada birçok Etimesgut sakini, belediyenin bu duruma hazırlıksız yakalandığını belirterek şikayetlerini dile getirdi.

Beşikçioğlu’nun belediyecilik deneyimi konusundaki eleştiriler daha önce de gündeme gelmişti, ancak son yaşanan aksaklıklar, yönetim anlayışının yeterince kriz yönetimi odaklı olmadığını gözler önüne serdi. Sanat camiasında belli bir saygınlığa sahip olan Beşikçioğlu’nun, yerel yönetim konusunda beklentileri karşılayıp karşılayamayacağı ise merak ediliyor.

BEŞİKÇİOĞLU: "SAHNELER HER ZAMAN AÇIK OLACAK"

Beşikçioğlu, Etimesgut Belediye Başkanı olarak göreve gelmesinin ardından sanat ve kültürel etkinliklere daha fazla önem vereceğini ve tiyatro sahnelerinin her zaman açık olacağını belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DESTEK

Gecede söz alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tiyatronun ve sanatın toplumsal katkılarına değinerek, sanatçılara verdikleri desteğin devam edeceğini vurguladı. Sanatın sadece estetik değil, aynı zamanda toplumu birleştiren, güçlendiren bir unsur olduğunu dile getirdi.