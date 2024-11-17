Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Bir yandan Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkışı, bir yandan da CHP'den seçilen Esenyurt Belebiye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve bazı DEM Partili belediye başkanlarının yerine kayyum atanması, CHP'de "yön tayini" kararsızlığına neden oldu.

Bahçeli'nin çağrısına verdiği destekte partisi tarafından yalnız bırakılan, kayyum atamaları ve belediyelerdeki konser ücretleri "çatlağı" ile iyice bunalan Özgür Özel, bu karmaşalardan biraz uzaklaşmak için sokağa indi.

PAZARCILARLA GÖRÜŞTÜ, ÖNLÜK TAKIP LAHANA SATTI

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bulunan Yenibosna Pazaryerinde pazarcı esnafı ve vatandaşlarla buluşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, pazarcıların ve cadde üzerinde satış yapan esnafın taleplerini ve sorunlarını dinleyip çözüm önerilerini anlattı.

Özgür Özel, önlük takarak tezgaha geçti ve lahana da sattı.

İLGİLİ HABER CHP, belediye konserlerine standart getirecek

"ASGARİ ÜCRET 30 BİN LİRA OLMALI"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin temmuzda yeniden zam yapılması koşuluyla 30 bin liraya çıkarılmasını savundu:

Asgari ücretin satın alma gücü 10 bin liraya kadar düştü. Buna rağmen asgari ücreti hak eden seviyeye çekmemek için çalıştıkları ortada. Şu anda CHP'nin milletvekilleri bu meramı anlatmaya çalışıyorlar.