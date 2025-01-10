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Haber Merkezi

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve 13 yıldır süren iç savaş, Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçmasıyla sona erdi.

Suriye'nin bölge ülkelerinin yardımlarıyla yeniden kalkınması planlanırken, Türkiye'ye kritik sorumluluklar düşüyor.

Türkiye'nin yeni Suriye yönetimi ile yoğun çalışmaları devam ederken, özellikle muhalefet çevrelerinden garip açıklamalar geliyor.

İMAMOĞLU: "SURİYE İÇİN YATIRIMLARIMIZ VAR"

Geçtiğimiz günlerde Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bölgeye ziyaret düşündüklerini ve yatırım planları olduğu sözlerini sarf etti.

Daha İstanbul'un birçok kronikleşmiş sorununa çare olamayan İmamoğlu'nun Suriye hakkındaki çıkışı, haliyle tepkilere neden oldu.

ÜMİT ÖZDAĞ: "KENDİNİ CUMHURBAŞKANI ZANNETMEKTEN VAZGEÇ"

Bu tepkilerden biri de, Suriyeli göçmenler üzerinden kışkırtıcı politikalar geliştirerek prim yapmaya çalışan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu.

Ümit Özdağ, Ekrem İmamoğlu'na İBB Başkanı olduğunu hatırlatarak şu çağrıda bulundu: