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    Bu karışımla fazla kilolardan kurtulun! Her gün 1 kase tüketirseniz...

    Kış aylarında yavaşlayan metabolizma, kilo alımına neden olur. Bu durumun önüne geçmek ve fazla kilolardan kurtulmak için bu ikiliyi mutlaka deneyin...
    • 08.12.2022 - 13:27
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    Bu karışımla fazla kilolardan kurtulun! Her gün 1 kase tüketirseniz...

    Yaz aylarına göre metabolizma kış aylarında daha fazla yavaşlar. Bu durum kilo alımına sebep olur. İnsanlar çoğunlukla kış aylarında kendilerini diyetlere verir.

    Son zamanlarda artan diyet sayfaları ve birçok programla ticarete dönen sektör çoğu kişinin korkulu rüyası haline geldi. Artık birçok insan diyet sayfalarına güvenmekte güçlük çekiyor.

    Uzmanlar ise sağlıklı kilo vermenin insan sağlığı açısından çok daha önemli olduğunu vurguluyor. Peki kilo sorunlarından nasıl sağlıklı bir şekilde kurtulabiliriz?

    Bu karışımla fazla kilolardan kurtulun! Her gün 1 kase tüketirseniz... #1

    Zayıflamak isteyen birçok kişinin etkisini gördüğü ayva ve tarçın ikilisi iştahınızı azaltır, kilo vermenize yardımcı olur. Peki hem iştahınızı kesecek hem de vitamin ve mineral açısından vücudu doyuracak olan bu ikili nasıl tüketilir? İşte detaylar…

    Ayva Tarçın püresi hazırlanışı

    1 ayvayı rendeleyin. Daha sonra 2 kaşık tarçınla karıştırın. Bu karışımı her sabah yemeklerden önce tüketin.

    Hem kan şekerini düzenleyen tarçın sayesinde hem de düşük kalorili bol lifli ayvanın içindeki bileşenler sayesinde saatlerce tokluk hissedebilirsiniz.

    Bu karışımla fazla kilolardan kurtulun! Her gün 1 kase tüketirseniz... #2

    Açlık hissini azaltan besinler

    • Protein ve sağlıklı yağ tüketmeye dikkat edin.
    • Her yemekten en az yarım saat önce su tüketin.
    • Lif ağırlıklı gıdalar yemeye özen gösterin.
    • Yemeği yavaş ve çok çiğneyerek tüketin.
    • Şok diyetlerden uzak durun.

    Bu karışımla fazla kilolardan kurtulun! Her gün 1 kase tüketirseniz... #3


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