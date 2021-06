Fahrettin Koca: Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14-20 Haziran tarihleri arasında aşılama hızında en iyi performansın Türkiye olduğu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Our World in Data"nın ülkeler arasında yapılan aşılama performansları grafiğini paylaştı.

AŞILAMADA ÇİN VE ALMANYA'YI GERİDE BIRAKTIK

Grafiğe göre Türkiye, koronavirüse karşı yapılan aşılamada Çin ve Almanya'yı geride bıkarak listede zirvede yer aldı.

"AŞILAMA HIZINDA EN İYİ PERFORMANS TÜRKİYE'NİN"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"AŞILAMA HIZINDA EN İYİ PERFORMANS TÜRKİYE’NİN. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45’inin aşısı yapıldı. (Kaynak: Our World in Data)"