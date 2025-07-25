Gözyaşı üretiminin artması hastalıkların habercisi olabilir

Gözünüzde bu belirtiler varsa sakın hafife almayın...

Gözler, çevresel koşullara karşı oldukça hassas yapıya sahiptir. Rüzgâr, toz, hava değişimi ya da mevsimsel alerjenler gibi etkenlerle kısa süreli sulanmalar normal kabul edilir.

Ancak gözlerdeki sulanma uzun süre devam ediyor, tekrarlıyor ya da başka belirtilerle birlikte seyrediyorsa, bu durum yalnızca dış koşullara değil, göz sağlığıyla doğrudan ilişkili bir soruna işaret ediyor olabilir.

Sürekli göz yaşarması, gözyaşı üretiminin aşırı olması ya da gözyaşının normal yollarla boşaltılamaması gibi iki temel nedenle ortaya çıkar. Her iki durum da altında farklı sağlık problemlerini barındırabilir.

SÜREKLİ GÖZ SULANMASININ OLASI NEDENLERİ

1. ALERJİK REAKSİYONLAR

Polen, toz, hayvan tüyü, bazı gıda maddeleri veya kozmetik ürünler gibi alerjenlere karşı gelişen reaksiyonlar gözde sulanma, kızarıklık ve kaşıntıyla kendini gösterebilir.

Özellikle bahar aylarında artış gösteren bu tür belirtiler, göz alerjisi (alerjik konjonktivit) tanısını düşündürür.

2. GÖZ ENFEKSİYONLARI

Bakteriyel ya da viral kaynaklı göz enfeksiyonları, göz kapaklarında yapışma, kızarıklık, yanma ve sürekli sulanma ile seyreder.

Enfeksiyon kontrol altına alınmazsa, gözyaşı bezlerinin aşırı çalışmasına ve rahatsız edici sulanmalara neden olabilir.

3. GÖZ YÜZEYİNDE TAHRİŞ VEYA YABANCI CİSİM

Göze kaçan toz, kirpik, makyaj kalıntısı veya kontakt lens gibi unsurlar; kornea ve konjonktiva yüzeyinde tahrişe yol açabilir. Vücut, bu tahrişi hafifletmek için refleks olarak daha fazla gözyaşı üretir.

4. GÖZYAŞI KANALI TIKANIKLIĞI

Gözyaşları, burun içine açılan küçük kanallar aracılığıyla boşaltılır. Bu kanalların tıkanması durumunda, gözyaşı dışarı akamaz ve birikir. Bu durum özellikle bebeklerde ve ileri yaştaki yetişkinlerde daha sık görülür.

5. BAZI İLAÇLARIN YAN ETKİLERİ

Bazı ilaçlar, göz damlaları gözyaşı üretimini etkileyerek sulanma yaratabilir. Özellikle glokom tedavisinde kullanılan bazı damlalar, göz yüzeyini tahriş ederek aşırı yaşarmaya neden olabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

Aşağıdaki belirtilerle birlikte sürekli göz sulanması yaşıyorsanız, bir göz hastalıkları uzmanına başvurmanız önerilir:

Tek taraflı ve uzun süreli göz yaşarması

Gözde batma, yanma veya ağrı

Kızarıklık ve çapaklanma

Görme bulanıklığı

Işığa karşı artan hassasiyet

Göz çevresinde şişlik veya iltihap