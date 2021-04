Kemik suyunun 10 faydası

Yüzyıllardır neredeyse her kültürün mutfak geleneğinin bir parçası olan et ve kemik suyu, son birkaç yıldır sağlıklı beslenme trendleri arasındaki yerini aldı. İşte kemik suyunun sağlığa faydaları.

Kemik suyu, sığır eti veya kümes hayvanı kemikleri ve sebzelerle kaynatılmış aromatik bir et suyudur. Ve hayır, marketlerde satılan bulyonlarla aynı şey değildir. Et suyu, kemik suyu ve bulyonlar arasındaki fark, esas olarak kaynatıldığı süredir. Sıvı ne kadar uzun süre pişerse, kemiklerden o kadar fazla besin ve mineral elde edilir.

Et suyu, kemiklerin ve bazı etlerinin (tipik olarak kavrulmuş) uzun bir süre kaynatılmasıyla yapılır.

KEMİK SUYU NASIL YAPILIR?

Ev yapımı kemik suyu yapmak oldukça kolaydır. Kasaplardan ilikli kuzu veya dana kemiklerini arayın. Kemikleri aldıktan sonra, hepsini bir tencereye koyun ve kaynatın. Dilerseniz içine havuç, kereviz sapı, kekik, biberiye, maydanoz veya kekik gibi aromatik bitkileri ekleyebilirsiniz. Sonra üstüne su ekleyin ve kısık ateşte ortalama 12 saat boyunca pişirin. Harika kokacak ve sonunda besleyici bir içecek elde edeceksiniz. Kemik suyundan elde edilebilecek faydalı amino asitlerin kesin miktarı, muhtemelen hangi kemiklerin kullanıldığına ve ne kadar süreyle kaynatıldıklarına bağlı olarak değişecektir. En iyi sonuçlar için eklemler ve ayaklar gibi eklem kemiklerini seçin.

Kemik suyu içme fikri biraz tuhaf geliyorsa, endişelenmeyin; yemenin, içmenin ve kemik suyu kullanmanın birçok başka yolu vardır. Kinoa gibi tahılları pişirirken tüm sağlık yararları için su yerine kemik suyu kullanın. Ayrıca kemik suyunu buz kalıplarında dondurarak hazırda ayrı ayrı porsiyonlanmış doğal et suyuna sahip olabilirsiniz. Kemik suyu kullanmanın denenmiş ve doğrulanmış en iyi yollarından biri tahmin edeceğiniz gibi çorba yapmaktır.

Şimdi kemik suyunun faydalarına göz atalım.

KEMİK SUYUNUN 10 FAYDASI

Kemikler bol miktarda mineral ve 17 farklı amino asit içerir, bunların çoğu kemik suyunda kolajen ve jelatin gibi proteinler olarak bulunur. Tam besin içeriği kullanılan kemiklere, pişirme süresine ve pişirme yöntemine göre değişmekle birlikte, kolajen, jelatin, glikozaminoglikanlar, glisin, prolin, glutamin, kalsiyum, magnezyum, bakır, demir, manganez, fosfor, potasyum, sodyum, çinko sürekli olarak çoğu kemik suyunda bulunur.

Ayrıca kemik iliği de çok önemlidir. Kemiğin orta boşluğunun içinde iki türden oluşan kemik iliği bulunur: kırmızı ve sarı. Her iki tip de kolajen içerir. Kırmızı kemik iliği, yeni bağışıklık hücreleri ve kırmızı kan hücrelerinin üretim yeridir, sarı ilik ise sağlıklı yağlardan oluşur.

İşte kemik suyunun 10 faydası.

1. Bağırsağınızı iyileştirir

Günde bir su bardağı kadar kemik suyu tüketmek, sızdıran bağırsak sendromuna yardımcı olabilir ve aynı zamanda sızdırmayan bağırsakları korumak için de iyidir. Kemiklerde tipik olarak et suyu yapmak için kullanılan jelatinin (parmak eklemleri, ayaklar ve diğer eklemler gibi) bağırsaklardaki delikleri kapatmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Sızdıran bağırsak sendromu olan kişilerde gözenekli bir bağırsak astarı vardır. Bu "yama" kronik ishal, kabızlık ve hatta bazı gıda intoleranslarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Araştırmalar, kemik suyunda bulunan diğer amino asitlerle birlikte jelatinin iltihaplı bağırsak hastalığında terapötik potansiyele sahip olabileceğini göstermektedir.

2. Eklemleri koruyun

Glukozamin takviyeleri almak uzun zamandır eklem ağrısı olan insanlar için ilk tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır, ancak kemik suyunun da glukozamin içerdiği ortaya çıkmıştır. İlaçların aksine, et suyu, ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilecek başka beslenme ve sağlık yararları da sunar. Örneğin eklemleri koruyan kıkırdakta bulunan kondroitin sülfatın osteoartriti önlemeye yardımcı olduğu gösterilmiştir.

3. Kolajen desteği sağlar

Kemik suyunun bu kadar özel olmasındaki en büyük etkenlerden biri, etin kemiklerini ve bağ dokularını parçalayan düşük ve yavaş pişirme sürecidir. Et suyunu yudumlarken, cildinizden ve kemiklerinizden beyninize kadar her yerde bulunan hücrelerden oluşan bir yapı taşı olan kolajen ve sindirime yardımcı olan bir kolajen formu olan jelatini alırsınız. Her ikisi de inanılmaz derecede iyileştiricidir. 300 ml kemik suyu tüketmenin, kolajen oluşturmak için gerekli olan öncü amino asitler glisin ve prolinin plazma seviyelerini artırdığı gösterilmiştir .

Kolajenin cildi sıkılaştırıcı ve eklem güçlendirici faydalarının yanında çalışmalar, cildin elastikiyetini de artırdığını göstermektedir.

4. Uyku kalitesini artırır

Araştırmalar, kemik suyunda bulunan glisinin uykuyu iyileştirmeye ve yorgunluğu önlemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.

5. Bağşıklık sistemini destekler

Kemik suyunda bulunan zengin mineral içeriği, onu, bağışıklık sisteminizi güçlendirebilecek bir "süper besin" yapıyor. Bağırsak bariyeri hasar görürse veya 'sızdırırsa', bu bağışıklık fonksiyonunu bozabilir. Kemik suyunda bulunan amino asitler koruyucu bir etki gösterebilir.

6. Kemik gücünü artırır

Kemiklerde bulunan fosfor, magnezyum ve kalsiyum kemik suyuna geçerek, sağlıklı kemikleriniz için gerekli tüm besinleri yudumlamanızı sağlar.

7. Özel proteinler sağlar

Kemik suyunda bol miktarda protein bulunur ve düzenli olarak et yemenize gerek kalmadan kaliteli protein alma şansınız olur. Ayrıca kemik suyu, kaynadığında, bağ dokusundaki kolajen, jelatine ve örneğin glisin ve glutamin gibi sağlığı geliştiren diğer çeşitli amino asitlere parçalanır. Amino asitler gibi temel besinleri almak için tek yolunuz elbette kemik suyu olmamalıdır ancak, düzenli olarak et yemiyorsanız, amino asitlerin kemikler yoluyla alabilirsiniz. Amino asitler, kas iyileşmesi ve enerji için önemlidir.

8. Sağlıklı beslenmeyi teşvik eder

Kemik suyu trendi, içilebilir et suyu ile başlamış olsa da, kemik suyu ile yemek pişirmenin birçok yolu vardır. Kemik suyu ayrıca içerdiği kolajen ile, kilo vermeye de yardımcı olabilir. Menopoz sonrası kadınlarda, direnç egzersizi ile birlikte kolajen alınması, yağsız kas kütlesini iyileştirdi ve yağ kaybını artırdı . Ayrıca çalışmalar, ileri yaştaki erkeklerde vücut kompozisyonunu iyileştirebildiğini göstermektedir.

9. Göz sağlığını iyileştirir

Evet, kemik suyu göz sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Kornea üç ana katmandan oluşur; dış epitel tabakası, orta katman ve iç endotel tabakası. Hyaluronik asit, korneayı çevreleyen epitel hücrelerinin çoğalmasını uyarır ve genellikle göz ameliyatı sırasında kaybedilen sıvıların yenilenmesine yardımcı olmak için kullanılır. Orta veya stromal katman büyük ölçüde kolajen, keratan sülfatlar ve kondroitin sülfatlardan oluşur. Keratan sülfatların korneanın şeffaflığı için gerekli olduğu gösterilmişken, kondroitin sülfatın retinadaki sinir yollarının gelişimini etkilediği gösterilmiştir. Glisin amino asitinin, kataraktın ilerlemesini geciktirdiği de gösterilmiştir.

10. Beyin işlevini destekler

Çok sayıda kemik suyu bileşeni sinir sistemine fayda sağlar. Kemik suyundaki sağlıklı yağlar, özellikle ilikli kemiklerden yapılmışsa beyin için bir yakıt ve hammadde kaynağı sağlar. Sonuçta insan beyninin yüzde 60'ından fazlası yağdır.

Glisinin, inmeden sonra nöronal ölüme karşı koruma sağladığı ve muhtemelen rahimde ve doğumdan sonraki ilk birkaç ayda beynin gelişiminde önemli bir rol oynadığı gösterilmiştir. Sinir iletimi için kalsiyum gereklidir. Bir sinir hücresi uyarıldığında, kalsiyum akışı nörotransmiter salınımını tetikleyerek sinyalin bir sonraki sinir hücresine aktarılmasına izin verir. Kalsiyum eksikliği bu iletimi etkiler ve depresyon, uykusuzluk ahstalığı ve hiperaktivite gibi semptomlara neden olabilir. Kemik suyu, bol miktarda kalsiyum içerir.

Son olarak, kondroitin sülfat, merkezi sinir sistemindeki yenilenme ve plastisitede önemli bir rol oynar, bu da öğrenme ve hafıza için gerekli olduğu anlamına gelir.