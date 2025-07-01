Kontakt lensle yüzmek sağlığa zararlı

Yaz sezonu başladı. Kavurucu hava sıcaklarında serinlemenin bir yolu da denize girmek.

Kontakt lens kullananlar, denize girerken ne yapmaları konusunu merak ediyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hidayet Erdöl, enfeksiyon riskinden dolayı kontakt lensle denize ya da havuza girilmemesi uyarısında bulundu.

ENFEKSİYON RİSKİ VAR

Kontakt lens kullanımına çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Erdöl, "Kontakt lens özellikle temizlik açısından ciddi önem arz ediyor. Kontakt lensin temizliğine dikkat etmezseniz kendisi enfeksiyon kaynağı olabiliyor." dedi.

LENSİN DEĞİŞİM ZAMANLARI ÖNEMLİ

Erdöl, lensin değişim zamanlarının da önemine işaret ederek, "Bazen insanlar haftalarca gözünde kontakt lens tutabiliyor. Kontakt lensle bulaşan enfeksiyonlar, tedavi edilmesi en zor enfeksiyonlardan bir tanesidir." diye konuştu.

HİJYEN ÖNEMLİ

Kontakt lens kullanımında hijyenin çok önemli olduğuna dikkati çeken Erdöl, gece yatarken çıkarılmasının da en önemli konular arasında yer aldığını ifade etti.

"DENİZDE YA DA HAVUZDA KONTAKT LENS TAKILMAMALI"

Erdöl, denize ve havuza kontakt lensle girilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Kontakt lensle denize ya da havuza giriliyorsa araya enfeksiyon veya diğer maddeler girebilir. Buna bağlı olarak daha ağır, şiddetli enfeksiyonlar yaşanabilir. Onun için denize veya havuza girerken kontakt lens kullanılması çok uygun bir yaklaşım değil." uyarısında bulundu.

"YAZ VE KIŞ FARK ETMEKSİZİN TEMİZLİĞE DİKKAT EDİLMELİ"

Lens kullanımında yaz ve kış fark etmeksizin temizliğe dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Erdöl, şöyle devam etti:

Yazın belki daha çok dış ortamlarda gezildiği için toz, toprak, polenler, alerjenler gelip kontakt lense yapışabilir. Onun için lensin temizliğine dikkat edilmesi gerekiyor. Hatta bazen biz günlük kullanılan lensleri öneriyoruz ki bu tip sıkıntıları insanlar yaşamasın.

GÜNEŞ IŞINLARI GÖZ İÇİN ALERJEN

Erdöl, güneş ışınlarının göz için alerjen olduğunu belirterek, şunları kaydetti: