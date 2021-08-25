Metabolizmayı hızlandıran 10 besin

Hızlı kilo vermek istiyorsanız metabolizmanızı hızlandıran yani dinlenme halindeyken kalori yakımını artıran yiyecekleri seçmelisiniz. İşte metabolizmanızı hızlandırabilecek besinler…

Daha hızlı kilo vermek istiyorsanız, yeterli ve dengeli bir diyetle birlikte yapacağınız egzersizin yanında, yiyecek seçimleriniz de önem taşıyor. Metabolizmanızı hızlandıran kalori yakımını artıran yiyecekleri seçmelisiniz. Hızlı bir metabolizmaya sahip olmak, eskisinden daha fazla kalori yakmanız anlamına gelir.

Metabolizmanın hızlı veya yavaş olması büyük ölçüde genetiğimize bağlı olsa da, onu hızlandırmak ve böylece ekstra bir şey yapmadan daha fazla kilo vermek için günlük olarak yapabileceğimiz bazı yaşam tarzı değişiklikleri vardır. Metabolizmanın hızlanmasında en etkili yöntemlerden biri düzenli egzersiz yapmaktır.

Bunun dışında vücudunuzun sindirmek için daha fazla enerji harcamasını sağlayan belirli 'yağ yakıcı' yiyecekleri yemeniz de metabolizmanızı hızlandırabilir.

İşte metabolizmayı hızlandıran en iyi 10 besin:

YÜKSEK PROTEİNLİ GIDALAR

Protein bakımından zengin et, balık, yumurta ve süt ürünleri gibi besinler, metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olabilir. Çok sayıda araştırma, protein açısından zengin gıdaların vücudun termal etkisini, yani vücudun bunları sindirmesi ve işlemesi için yaktığı kalori miktarını artırdığını gösteriyor.

Proteinli gıdalar metabolizma hızını birkaç saatliğine yüzde 15 ila 30 artırabilir.

KAHVE

Kafeinin, metabolik hızı yüzde 11'e kadar artırmaya yardımcı olabileceğini gösteren birçok çalışma vardır.

6 farklı çalışma, günde 270 mg kafein (yaklaşık üç bardak) tüketen kişilerin her 24 saatte bir 100 kalori daha yaktığını buldu.

ÇAY

Kahveye ek olarak çay, metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olabilecek kateşinler içerdiğinden kilo vermek için de idealdir. Yeşil çay özellikle göbek bölgesindeki yağını azaltmak için iyidir. Çok sayıda araştırma , bu içeceği düzenli olarak tüketen kişilerin, tüketmeyenlere göre ortalama 1,3 kilo daha fazla verdiğini göstermiştir.

ZENCEFİL

Zencefil, metabolizma hızını artıran gıdalar biridir. Araştırmalar, iki gram zencefilin bir bardak suyla içilmesinin, sadece su içmeye kıyasla 43 kalori daha fazla yaktığını gösteriyor. Ayrıca zencefil açlığı azaltır ve tokluk hissini arttırır.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesinin ana aktif bileşeni asetik asittir ve kilo kaybını destekler. Kandaki şeker seviyesini ve yağ depolanmasını azaltır. Ayrıca beyinde iştahı kontrol eden merkezleri baskılayarak ve metabolizmayı hızlandırarak yağ yakma sürecini hızlandırır.

DENİZ ÜRÜNLERİ VE KURU YEMİŞLER

Kabuklu deniz ürünleri veya fındık gibi demir, çinko ve selenyum açısından zengin besinler, metabolizmayı düzenleyen tiroid bezinin düzgün çalışması için gereklidir.

Araştırmalar, bu bileşenlerin tiroid hormonlarının düzgün salınmasına yardımcı olarak metabolizmayı hızlandırdığını göstermektedir.

KURU BAKLAGİLLER

Çok sayıda araştırma, mercimek nohut gibi kuru baklagillerin yüksek protein içeriğinin, düşük proteinli gıdalara kıyasla vücudun onları sindirmek için daha fazla enerji harcamasına neden olduğunu göstermiştir.

Bu konuda yapılan bir araştırma, sadece 8 hafta boyunca baklagillerden zengin bir diyet uygulayanların, uygulamayanlara göre metabolizmalarını hızlandırdığını ve çok daha fazla kilo verdiğini ortaya çıkardı.

Ek olarak baklagiller, vücudun bağırsaktaki iyi bakterileri beslemek ve korumak için kullanabileceği kayda değer miktarda lif sağlayarak bağırsak florasının sağlıklı kalmasını sağlar.

KIRMIZI BİBER

Acı biber, kapsaisin içeriğinden dolayı tokluk hissi sağlar ve yağların yok edilmesini destekler. Ek olarak, tüketildikten sonra vücut ısısını arttırırken, metabolizmayı yüzde 25'e kadar hızlandırırlar, bu etki, tüketildikten sonra dört saate kadar sürer.

LİMONLU SU

Araştırmalar, limonlu suyun metabolizmayı yüzde 24 ila 30 oranında hızlandırabileceğini gösteriyor. Ancak limonlu suyun metabolizma üzerindeki olumlu etkileri kısa sürelidir, yaklaşık 60-90 dakikadır, bu nedenle gün boyunca sık sık içilmelidir.

Ayrıca limonlu su içmek metabolizmayı ve yağ yakımını hızlandırırken, bir yandan da toksinlerin atılmasını kolaylaştırarak ve sindirime yardımcı olarak kilo vermenize yardımcı olur.

ESMER PİRİNÇ

Beyaz pirinç tüketmek yerine işlenmemiş olanı yani esmer pirinci seçersek, vücut iki kat daha fazla kalori yakabilir. Esmer pirincin sindirimi ve kan şekerini yükseltme hızı çok daha yavaştır ve daha uzun süre tokluk hissi verir. Yulaf da metabolizma üzerinde aynı etkiye sahiptir.