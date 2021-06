Son yıllarda özellikle karbonhidrat içeriği nedeniyle "sağlıksız" olarak görülen patatesin, vücuda birçok farklı yararı bulunuyor. İşte patatesin besin değerleri ve sağlığa faydaları.

Patates yıllar içinde tüm nüfus arasında çok popüler bir ürün haline geldi. Tadı, fiyatı ve çok yönlülüğü, onu modern diyetlerde olmazsa olmaz haline getirdi.

Şu anda patates, ülkemizin birçok tipik tarifinde mevcuttur. Bununla birlikte, son yıllarda patatesler, özellikle atıştırmalıklarla ilişkilendirildikleri veya kızartılmış olarak tüketilme biçimleri nedeniyle oldukça sağlıksız olarak lanse edildi. Ancak gerçek şu ki patates, özellikle sağlıklı bir şekilde pişirilirse, birçok farklı yarara sahip olabilir.

100 gram çiğ patates besin değerleri:

Kalori: 77 kcal

Karbonhidrat: 17.5 gr

Lif: 2.1 gr

Protein: 2 gr

Yağ: 0.1 g

C Vitamini: 19.7 mg

Potasyum: 425 mg

Kalsiyum: 12 mg

Demir: 0.8 mg

İşte patatesin sağlığa 7 faydası:

C VİTAMİNİ KAYNAĞI

Genellikle, C vitaminini portakal ve turunçgillerle ilişkilendiririz, ancak uzun yıllardır C vitamininin diyetlerimizde önemli bir miktarı, patateslerden geliyor. Ortalama olarak, yaklaşık 150 gramlık küçük bir patates, günlük ihtiyacımız olan C vitamininin yaklaşık yüzde 45'ini sağlar. Unutulmamalıdır ki C vitamini sadece bağışıklık fonksiyonu için önemli değildir. C vitamini iyi bir antioksidandır ve aynı zamanda eklemlerimizin çalışmasına yardımcı olan ve dişleri yerinde tutan bağ dokusunun oluşumunda da önemli bir rol oynar.

B6 VİTAMİNİ İÇERİR

B6 vitamini vücutta önemli bir kofaktördür (küçük bir molekül). 100'den fazla enzimin düzgün çalışmasına yardımcı olarak, iyi sinir fonksiyonu için önemli bir süreç olan proteinleri parçalamalarına izin verir. B6'nın zihinsel sağlıkla bağlantılı olmasının nedeni de budur.

Orta boy bir patates, bir yetişkin için önerilen günlük B6 alımının yaklaşık dörtte birini içerir.

POTASYUM DEPOSU

Hücrelerimizde potasyum bulunması, kas ve sinirlerdeki elektrik sinyallerini düzenlemek için önemlidir. Bu nedenle potasyumun çok yükselmesi veya düşmesi kalbimizin durmasına neden olabilir. Kavrulmuş, fırınlanmış ve kızarmış patatesler, haşlanmış veya patates püresinden daha yüksek düzeyde potasyum içerir. Özellikle, bir kızartma, önerilen günlük alımın yaklaşık üçte birini içerir. Potasyumun yarısının suya geçmesini sağlamak için küp küp doğranmış olarak kaynatmak en iyisidir. Bununla birlikte, vücudun fazla potasyumu alma yeteneğini sınırlayabilen böbrek hastalığı olan kişilerin, yedikleri patates miktarını sınırlamaları gerekebilir. Tabii ki ızgara veya kızartma yapacaksanız kullandığınız yağ miktarına dikkat edin.

KOLİN İÇERİR

Kolin, hücre duvarlarının yapı taşları olan fosfolipidleri ve ayrıca nörotransmitter asetilkolini (kasları kasmamıza, damarları genişletmemize ve kalp atış hızını düşürmemize yardımcı olan) üretmek için yağa bağlanan küçük bir bileşiktir. Patates, et, yumurta ve soya fasulyesi gibi yüksek proteinli ürünlerden sonra ikinci en yüksek kolin seviyesini içeren besindir. Sağlıklı bir beyin, sinirler ve kaslar için gerekli olduğu için yeterince kolin tüketmek hayati önem taşır.

Fırında patates, bir kişinin günlük kolin ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılar. Bu bileşik, birçok yeni hücre ve organ ürettiği için hamilelik sırasında özellikle önemlidir.

İNSÜLİN DİRENCİNE KARŞI MÜCADELE EDER

Patates özel bir nişasta türü içerir: Dirençli nişasta. Diğer nişasta türlerinin aksine parçalanmaz ve tamamen vücuda emilir. Yaptığı şey, kalın bağırsağa ulaşması ve sağlıklı bir bağırsakta bulunan faydalı bakteriler için bir besin kaynağı görevi görmesidir. Bu dirençli nişasta, sonunda kan şekerini koruyan, insülin direncinin azalması gibi bir dizi sağlık yararı ile bağlantılıdır. İnsülin direncinde dirençli nişastanın rolü olduğu bir hayvan modelinde yapılan araştırmalarla gösterilmiştir. Yani fazla şeker vücuttan atıldığında daha verimli hale gelir. Bu dirençli nişastanın miktarı kontrol edilebilir. Örneğin, haşlanmış patatesleri gece boyunca buzdolabında saklayarak dirençli nişasta içeriğini artırabilir veya azaltabilirsiniz. Soğuk yenildiğinde, maksimum dirençli nişasta içeriğine sahip olacaklardır.

MİDEYE İYİ GELİR

Pişirme ve tüketim öncesi patates soğutulursa, dirençli nişasta oluşturur. Bu sağlıklı nişasta, sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomu için önemli olan bir prebiyotik gibi davranmak da dahil olmak üzere vücudumuza birçok yönden yardımcı olur.

Patates ayrıca doğal olarak glütensizdir, bu da onları çölyak hastalığı olan veya glütenden kaçınması gereken kişiler için mükemmel bir seçenek haline getirir.

Aynı şey, daha düşük bir glisemik indekse sahip olan tatlı patatesler için de geçerlidir, yani kan şekerinde ani yükselmelere neden olmazlar, bu da kilo ve iştahı kontrol etmeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte, tatlı patatesler, daha fazla beta-karoten (bir A vitamini formu) içermelerine rağmen, kalori ve karbonhidrat bakımından normal patateslerden biraz daha yüksektir.

ANTİOKSİDAN İÇERİR

Patatesler, topluca antioksidanlar olarak adlandırılan flavonoidler, karotenoidler ve fenolik asitler gibi bileşikler açısından doğal olarak zengindir. Bu bileşikler sağlık için çok faydalıdır. Serbest radikaller adı verilen zararlı molekülleri yok ederler.

Bu serbest radikaller vücutta bulunur ve biriktiklerinde kalp problemleri, diyabet, kanser vb. gibi bazı kronik hastalıkların riskini artırabilirler. Araştırmalar, patateslerdeki antioksidanların bazen karaciğer ve kolonda büyüyen kanser hücrelerini baskılamaya yardımcı olabileceğini bile gösteriyor.