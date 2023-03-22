Ramazan'da kilo almamak için ne yapılmalı? İşte Ramazan ayında kilo kontrolünü sağlamanın yolları... Ramazan ayı geldi çattı. Yarın yılın ilk orucu tutulmaya başlanmış olacak. Pek çok kişi tarafından Ramazan ayında kilo almamak için neler yapabileceği konusu araştırılmaya başlandı. Peki Ramazan'da kilo kontrolü nasıl sağlanır?

Ramazan hazırlıkları devam ederken pek çok kişi bu ayda kilo almamak için ne yapılması gerektiğini sorguluyor. Bu sene 23 Mart itibariyle başlayacak olan Ramazan ayında aslında doğru hamlelerle kilo kontrolünü sağlamak mümkün. Peki Ramazan'da kilo almamak için ne yapılmalı?

Ramazan ayında kilo kontrolü nasıl sağlanır?

Ramazan ayında oruç tutarken, genellikle dikkat edilmemesi durumunda kilo alma gibi bir durum meydana gelebilir. Aynı şekilde daha önce zayıflama programına başlayan kişiler az ve sık şekilde yemek yiyerek diyetlerini sürdürebilirler. Bu dönemde kiloyu sabit tutmak hedeflenebilir.

Uzun süren açlık dönemlerinde genellikle kan şekerinde düşme meydana gelebilir. Özellikle iftar saatleri yaklaştıkça daha sıklıkla gözlemlediğimiz sinirlilik, ani öfke patlamaları, konsantrasyon bozukluğu, baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik gibi belirtilerin sebebi bu olmaktadır. Aynı zamanda vücut ısısı düşer ve bunun yanı sıra mide asidi artar. Bununla beraber vücudun su ihtiyacı da çoğalır.

Uzun süre aç kalındığında kişinin metabolizma hızı düşer ve böylece hareket etme isteğinde de azalma olur. Kan şekerinde yaşanan düşüş bu kez yeme isteğini arttırır. Bu yaşanan gelişme ise kişinin kabızlığa ve kilo almaya yatkınlığını yükseltecektir.

Alınan gıdaları üç ya da dört öğüne bölün

Bu belirtileri önlemek için öncelikle tek veya iki öğün şeklindeki alınan gıdaları üç ya da dört öğüne yaymak gerekmektedir. Bunun yanı sıra çok çeşitli yemeği bir arada ve hızlıca tüketmek yerine iftarı çorba ya da kahvaltılıklar ile açmak, aradan geçen 1–2 saat sonra ana yemeğe geçmek oldukça doğru olacaktır.