Sağlıklı bir bayram geçirmek için 6 ipucu

Lezzetli bayram yemekleri Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmez bir parçası olsa da mutlu ve sağlıklı bir bayram geçirmek için bu ipuçlarını mutlaka takip edin.

Ramazan ayının bitmesine sadece bir gün kaldı ve Ramazan Bayramı'na pandeminin gölgesinde, tam kapanmanın içinde gireceğiz. Pandemi gölgsinde olsa dahi bayramlarda beslenmen programımız oldukça değişebiliyor. Bir ay oruç tuttuktan sonra, bayramda yapılacak herhangi bir aşırı yükleme ve ani değişikliğe vücudun alışması zaman aldığı için başlangıçta mide ekşimesi veya hazımsızlık problemleri sık sık yaşanır. Bu nedenle sindirim sistemi için çok zor olmayan yemeklerle başlamak önemlidir.

Ramazan Bayramı, kilitlenme önlemleriyle farklı bir ambiyansa sahip olacak ancak muhtemelen bir ay oruç tuttuktan sonra doğal olarak çok sayıda lezzetli ikramla kutlanacak. Bu süslü lezzetlerin küçük porsiyonlarının tadını çıkarmanın kesinlikle yanlış bir tarafı yoktur, ancak aşırıya kaçmak, bir ay oruç tuttuktan sonra vücudunuzda muazzam bir şok etkisi oluşturabilir. Çok fazla yoğun enerjiye sahip gıda tüketmek hazımsızlık, mide rahatsızlığı, şişkinlik, kilo alımı ve yüksek kan şekeri seviyelerine neden olabilir.

İşte Ramazan Bayramı'nızın sağlıklı geçmesi için bazı basit ipuçları.

AĞIR ÖĞÜNLERDEN KAÇININ

Yüksek oranda yağ ve şeker içeren yemekler genellikle sindirim sorunlarına neden olur. Bu öğünlerin sindirimi daha uzun sürdüğü için midede uzun süre kalır ve mide rahatsızlıklarına, hazımsızlığa, şişkinliğe ve mide ekşimesine neden olur. Normal yeme alışkanlıklarına geri döndüğünüzde, daha hafif yemeklerle başlayın ve sağlıklı pişirme seçenekleri ve malzemeleri seçin.

KÜÇÜK VE SIK ÖĞÜNLER YİYİN

Tek seferde büyük, ağır öğünler yemek mide problemlerini tetikleyebilir. Yemek ne kadar büyükse, midenin onu sindirmesi o kadar uzun sürer. Kısa ve sık öğünler tüketmek midenin onu sindirmesini kolaylaştırır ve bu da metabolizmayı uyarır. Yemekler arasında 6-7 saat gibi uzun aralıklar yerine 3-4 saat gibi kısa aralıklar bırakılması daha iyidir.

SAĞLIKLI PİŞİRME YÖNTEMLERİNİ TERCİH EDİN

Yiyecekleri kızartmak yerine fırında pişirilebilir, ızgarada pişirilebilir veya haşlayabilirsiniz. Ayrıca, aşırı ısı önemli vitamin ve mineral kaybına neden olacağından, balık ve sebzeleri aşırı pişirmekten kaçının. Derin yağda kızartılmış yiyeceklere karişı kendinizi kontrol etmenin en iyi ve en kolay yolu sebzelerinizi önce tüketmektir. Önce sebzenizi yemek iştahınızı azaltacaktır. Diğer lezzetleri tatmadan önce bir kase salata yiyin veya sebzeleri karıştırın.

DAHA AZ TUZ TÜKETİN

Hiçbir tarifte aşırı tuz kullanmayın. Maydanoz, kekik, biberiye, kişniş tozu, pul biber ve limon suyu gibi bitki ve baharatları tuz yerine kullanabilirsiniz. Bu otlar ve baharatlar antioksidanlar, vitaminler, mineraller, sağlıklı yağlar açısından zengindir ve bazıları ayrıca anti-bakteriyel özelliklere sahiptir. Bu, onları tuza kıyasla daha iyi bir seçenek haline getirir.

EGZERSİZ YAPMAYI UNUTMAYIN

Egzersiz yapmak tazelenmiş, mutlu ve rahatlamış hissetmenizi sağlar. Bunu, ruh halinizi olumlu yönde etkileyen ve iştahınızı yönetmeye yardımcı olan iyi hissetme hormonlarını salgılayarak yapar. Basit bir yürüyüş, hastalıkları uzak tutar ve her yaptığınızda kendinizi enerjik hissetmenizi sağlar.

TATLILARA DİKKAT EDİN

Tatlıları yemeye başlamadan önce ceviz veya kuru invir gibi besinleri yemeye çalışın. Bu, aşırı yemek yerine sadece tatlı isteğinizi tatmin etmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca lezzetten ödün vermeden daha sağlıklı olmasını sağlamak için kendi tatlılarınızı yapmayı deneyin. Örneğin, şeker veya şeker şurubu yerine, bal veya hurma kullanın. Beyaz un yerine tam buğday ununu tercih edin.