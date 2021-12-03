Sağlıklı kilo kontrolü için değişmesi gereken 6 alışkanlık

Yeme alışkanlıklarınızda küçük değişiklikler yapmak, sağlığınızda ve tartı üzerinde ciddi değişimlere neden olabileceğini biliyor muydunuz?

Sağlıksız beslenme alışkanlıkları sizi çeşitli sağlık ve sindirim sorunlarına götürebilir. Gün içerisinde egzersiz için kolunuzun bile kalkmaması, tabak tabak yemenize rağmen doymamanız, su içseniz dahi kilo aldığınızı düşündüren metabolizmanız… Bu ve daha fazlası, tamamen yanlış beslenme alışkanlıklarının bir ürünü olabilir.

Yaşamanızda sağlıklı bir hedef belirliyorsanız, bu işe yeme alışkanlıklarını düzenleyerek başlayabilirsiniz. İşte, sağlığınızı tehdit eden sıklıkla yaptığınız bazı yeme bozuklukları;

1. GECE GEÇ SAATLERDE AŞIRI YEMEK

Gece geç saatlerde yemek yemek sağlıklı kabul edilmez çünkü gece boyunca vücudunuz dinlenir ve iyileşir. Geceleri metabolizmanız düşüktür. Bu nedenle, gece yemek yerseniz, vücudunuz yiyecekleri sindirmek için çalışmak zorunda olduğundan, vücudunuz ihtiyaç duyduğu dinlenmeyi alamaz. Daha sağlıklı ve zinde bir görünüm için bu alışkanlığı değiştirmelisiniz. Geç saatlerde çok acıktıysanız, kuruyemiş ve tohum gibi daha hafif yiyecekler yiyebilirsiniz.

2. SÜREKLİ ATIŞTIRMAK

Bazı insanların arada sırada bir şeyler yeme alışkanlığı vardır. Çoğu ya abur cuburdur ya da kalorisi yüksek, neredeyse hiç besin içeriği olmayan ve boş karbonhidrat içeren işlenmiş gıdalardır. Açlık seviyenizi derecelendirerek bu sağlıksız alışkanlığı değiştirin ve sağlıklı atıştırmaları takip edin. Atıştırmalık ihtiyacınız olduğunda, havuç, yoğurt, humus, salatalık dilimleri, fındık ve tohumlar, meyveler vb. sağlıklı atıştırmalıklara ulaşın. Cips, soda, şeker ve unlu mamuller gibi sağlıksız atıştırmalıkları almayı bırakın.

3. YEMEĞİ ÇOK HIZLI YEMEK

İster yemek yerken, ister sadece atıştırıyor olun, yemeğinizi yutmak, midenize ve sindirim sisteminize yetişmek için zihninize zaman tanımaz. Yemeğinizi yemeye başladıktan yaklaşık 15-20 dakika sonra beyin tok olduğunuzun sinyalini vermez. Yemeğinizi sadece 10 dakika veya daha kısa bir sürede yemeğinizi bitirirseniz, beyniniz sinyali geç verdiği için aşırı yiyebilirsiniz. Bu da, gereksiz kilo alımına ve sindirim sorunlarına yol açacaktır. Yavaş yediğinizden emin olmak için öğünlerinize zaman ayırmaya çalışın, daha küçük lokmalar alın ve yemeğinizi iyi çiğnediğinizden emin olun.

4. YEMEK YERKEN TELEVİZYON İZLEMEK

Hemen hemen herkes yemeklerini günde en az bir veya iki kez televizyon ekranının karşısında yer. Ne kadar yediğinizin farkına varmadan bilinçsizce yemek yemeye son vereceksiniz ve bu da aşırı yemeye yol açacaktır. Onu yerken tamamen yemeğinize odaklanmanız gerekir. Bu, sizinle yemeğiniz arasında bir bağlantı oluşturur ve yemekten size iyi bir fayda sağlar. Yemek yerken tüm ekranları kapatmaya özen gösterin.

5. ÖĞÜN ATLAMAK

Bazı insanlar yemek yiyemeyecek kadar meşguldür. O kadar aceleleri var ki kahvaltı yapacak zamanları bile yoktur. Öğle yemeği için çok meşguller ve bazen işlerini bitirdiklerinde akşam yemeği vakti gelmiş demektir. Sonra çok acıkırlar ve bir sonraki öğünde aşırı yemeye başlarlar. Vücudunuz uygun şekilde doldurulmadığı için enerji seviyeleri düzenli olarak dalgalanır. Bu sorunu çözmek için gününüzü önceden planlayın ve öğünlerinize zaman ayırın. Hazırlanması kolay, sindirimi kolay ve kolay bulunabilen yemekler planlamaya çalışın.

6. YETERİNCE SU İÇMEMEK

Sistemlerin düzgün çalışması için vücudunuzun suya ihtiyacı vardır. Ancak günümüzde insanlar o kadar meşguller ki, bir yudum su ve diğer nemlendirici sıvıları almayı unutuyorlar. Bu, gün boyu sürekli baş ağrısı, yorgunluk, huysuzluk ve stres ile sonuçlanır. Kendinizi iyi nemlendirmezseniz, bu bedensel işlevlerde bir engeldir. Su eksikliği nedeniyle vücudunuz zararlı toksinleri vücudunuzdan atamaz ve bu hafif veya ciddi tıbbi sorunlara yol açabilir. Bu sorunu engellemek için kendinize 1 litrelik bir su şişesi temin edebilir ve günde en az 3-4 şişe bitirmeyi hedefleyebilirsiniz. Su ile zorlanıyorsanız, meyve suları, smoothie'ler, süt ve su içeren yiyecekler gibi başka sıvılar da alabilirsiniz.