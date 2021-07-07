Gut hastalığına zemin hazırlayan hiperürisemi, yeterli ve dengeli bir diyet ile kontrol altında tutulabilen bir durumdur. İşte ürik asit yüksekliğinde kaçınılması gereken 8 besin.

Kandaki aşırı ürik asit, özellikle son yıllarda daha sık görülen gut hastalığına zemin hazırlayan en büyük faktörlerden biridir.

Yüksek düzeyde ürik asitin bu gut hastalığına yol açtığı durumlarda eklemlerde ve diğer dokularda biriken ürat kristalleri oluşur. Tedavi edilebilen birkaç romatolojik hastalıktan biri olmasına rağmen, uzmanlara göre eklem yaralanmalarına yol açabileceği ve hastanın yaşam kalitesini doğrudan etkileyebileceği için gut, mutlaka tedavi edilmelidir.

Uzmanlar, ürik asidi azaltmanın iki önemli yönü olduğuna dikkat çekiyor: Kilo vermek (özellikle obezseniz) ve ürik asidi kontrol etmek için uzak durulması gereken besinleri unutmadan dengeli bir diyet sürdürmek.

Kilo verme konusunda uzmanlar, diyetin kalorisi çok düşükse ürik asit seviyelerinde de bir artış olduğu için yavaş yavaş yapılması gerektiğini vurgulamaktadır.

PÜRİN TÜKETİMİNE DİKKAT EDİN

Genetik faktörler yoksa, normal kilodaysanız ve laboratuvar testleri yeterli değerleri gösteriyorsa, prensipte ürik asit için çeşitli ve dengeli beslenmenin ötesinde hiçbir önlem alınmamalıdır, çünkü vücut pürinleri ortadan kaldırabilir.

Pürinler, vücudun doğal olarak ürettiği ve bazı gıdalarda da bulunan ve uzmanların belirttiği gibi, bozunma döngüsüne girdiklerinde ürik aside dönüşen ve idrar yoluyla atılan moleküllerdir. Bu nedenle, pürinlerin parçalanma sürecinde herhangi bir değişiklik varsa ve bunlar idrar yoluyla üre döngüsüyle atılmıyorsa, bazı besinlerden uzak durulması gerekir. Çünkü alınan pürinler, gut krizlerini tetikleyebilir.

Bunun nedeni, eklemlerde ve dokularda ürik asit birikiminin, yaygın olarak gut olarak bildiğimiz bir tür kronik hastalığa yol açmasıdır. Gut atakları genellikle 35 yaşından sonra ortaya çıkar ve genellikle ağrılı ve can sıkıcıdır. Nodüller genellikle ayaklarda ve ellerde görülür, podagra olarak bilinen ayak başparmağında ürik asit birikmesi çok sık olmakla birlikte dirsek gibi eklemlerde de görülebilir.

Bir gut krizi meydana geldiğinde yapılacak ilk şey, pürin bakımından çok yüksek olan tüm gıdaları ortadan kaldırarak pürin tüketimini sınırlamaktır. Bazı durumlarda, iltihap önleyici besinlerle birlikte belirli bir düşük pürin diyeti uygulanabilir. Kronik durumlarda ise günlük 600 mg'dan az olduğu sürece pürin tüketimine devam edilebilir.

İşte ürik asit yüksekliğinde sınırlandırılması gereken besinler:

KIRMIZI ET

100 gr başına 2 ila 5 mg arasında pürin içerir, bu nedenle çok az alınması uygundur. Gut hastalığının başlangıçevresinde protein içeren pürin yönünden zengin besinlerden genellikle tamamen kaçınılır ve kronik evrede tüketimin yeniden normalleşmeye başlaması gerekir.

Bunu yapmak için, dana eti tüketimini ve aynı zamanda kuzu eti tüketimini azaltmak ve bitkisel protein tüketimini artırmak en iyisidir. Proteinler, vücudun birçok işlevi için gereklidir, bu yüzden günlük olarak tüketilmelidirler. Pürin bakımından aşırıya kaçmadan protein almak için, günlük alımın yüzde 50'sinin her zaman bitkisel kaynaklı olması en iyisidir. Hayvansal protein söz konusu olduğunda, en düşük pürin konsantrasyonuna sahip olan balıklar seçilebilir.

ET SUYU

Pek çok insanın yemekleri tatlandırmak veya direkt tüketim için kullandığı et suları çok yüksek konsantrasyonda pürin içerir.

Paketli et suları ayrıca ilave yağlar, tuz ve düşük kaliteli katkı maddeleri de içerirler. Yemekleri tatlandırmak için sebze suları veya aromatik otlar ve baharatlar kullanmak en iyisidir.

ALKOL

Alkol bir besin değildir ancak alkol alımı, ürik asit üretimini tetikler. Tüm alkollü içecekler pürinleri artırır. Bu nedenle pürinleri ortadan kaldırmamıza ve ürik asit çiziklerini korumamıza yardımcı olacak şekilde, bunları diyetten tamamen çıkarmanız ve su alımını çok sıkı tutmanız önerilir.

Pürin metebolizması ile ilgili sorunları olan kişiler üre oluşumunu doğal olarak uyarmaları gerektiği için günde 2,5 ila 3 litre su tüketmelidir.

KURU BAKLAGİLLER

Baklagiller sağlıklı ve besleyici olmalarına ve vücut için çok önemli besin maddelerinin yüksek konsantrasyonuna sahip olmalarına rağmen, zengin pürin içerikleri nedeniyle ürik asit yüksekliği için pek iyi değildir. Kuru baklagillerde, kurutma işlemi sırasında yoğun protein ve onunla birlikte pürinler kalır.

Mercimek, fasulye veya nohutta pürin içeriği yüksektir. Baklagillerdeki pürin konsantrasyonu, konserve balık ve kırmızı et gibi diğer gıdaların çok altındadır.

ISPANAK

Araştırmalara göre ıspanak veya kuşkonmaz gibi bazı sebzelerin yanı sıra mantar pürin bakımından zengindir. Bununla birlikte, ürik asit ile ilgili davranışı etlerden farklıdır. Araştırmalarda, ıspanağın çiğ etten daha fazla pürin içermesine rağmen (etteki 5 gr'a kıyasla 100 gr'da 7 gr), tüketiminin gut hastalığına yakalanma riskini artırmadığı gözlenmiştir. Ancak kısıtlanması gerekir.

ŞEKERLİ İÇECEKLER

Kola ve diğer şekerli gazlı içecekler de dahil olmak üzere şekerli içeceklerin tüketimi, hiperürisemi oranlarında önemli artışlara yol açıyor. Günde iki bardaktan fazla şekerli içecek tüketenlerde bu risk iki kat, dört ve daha fazla içenlerde altı kat artıyor.

Şekerli içecekler, ürik asit metabolizması üzerinde doğrudan etkisi olduğu gösterilen karbonhidrat olan yüksek miktarda fruktoz içerir. Bu anlamda uzmanlar, suyun her zaman diğerlerine göre tercih edilen içecek olması gerektiğinde ısrar ediyor.

SOSİS

Sosis veya salam, yüksek ürik asitiniz varsa kaçınmanız gereken yiyecekler arasındadır. Her durumda, yüksek doymuş yağ içeriği ve düşük besin değeri nedeniyle tüketimini azaltmak her zaman iyidir. Hindi veya tavuk jambonu gibi daha sağlıklı seçenekler az da olsa tüketilebilir.

KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ

En iyi bilinen pürin kaynaklarından biri kabuklu deniz ürünleridir. Kabuklu deniz ürünlerini diyetten çıkarmak veya en azından minimuma indirmek, ürik asidi uzak tutmak için esastır.

En fazla pürin içerenler arasında karides, ıstakoz, midye ve istiridye bulunur.