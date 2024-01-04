Van'da başhekime söz verdi, 50 yıldır kullandığı sigarayı bırakarak hayatı değişti Mide kanaması sonucu getirildiği Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başhekimin iknasıyla 50 yıldır kullandığı sigarayı bırakan Nevzat Aydın, artık daha sağlık bir yaşamın keyfini sürüyor.

AA & Ensonhaber

Van'ın Erciş İlçesine bağlı Yukarı Göze Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Nevzat Aydın, yaklaşık 4 ay önce mide kanaması geçirerek Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Burada tedavisine başlanan Aydın, hastanenin bahçesine çıkarak sigara içtiği sırada başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ile karşılaştı.

Aydın'a sigaranın zararlarını ve organlara etkilerini anlatan Sarıkaya, bırakması durumunda da detaylı muayene sözü verdi.

50 yıldır kullandığı sigarayı bıraktı, hayatı değişti

Bunun üzerine 50 yıldır kullandığı sigarayı bırakmaya karar veren Aydın, artık daha rahat uyuyup, daha uzun süre yürüyebildiğini söyledi.

Daha önce günde yaklaşık 2 paket sigara içtiğini belirten Aydın,

Yaşım ilerledi ve sigara kullandığımdan dolayı rahatsızlandım. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gün tedavi edildim. O süre zarfında yine sigara içmek istiyordum ve dayanamadım, dışarı çıkıp sigara içtim. Beni gören hastane başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, sigarayı bırakmam konusunda tavsiyelerde bulundu. O gün ona söz verdim ve sigarayı bırakmak için mücadele ettim.

dedi.

"Saatlerce yürüyüş yapabiliyorum"

Sigarayı bıraktıktan sonra hayatının değiştiğini anlatan Aydın, şöyle konuştu:

Artık daha rahat yemek yiyebiliyorum, saatlerce yürüyüş yapabiliyorum, nefes sorunu yaşamadan uyuyabiliyorum. Gün içinde kullandığım sigaraların yanı sıra çevremdeki insanların ikram ettiği sigarayı da içiyordum. Sigara hem maddi hem de sağlık açısından çok büyük zararlar veriyor. Artık kendimi daha iyi hissediyorum. Sigarayı bıraktıktan sonra detaylı bir muayeneden geçtim, Tahlillerim iyi çıktı, mutluyum. Sigarayı bırakmamda bana yardımcı olan Sarıkaya'ya teşekkür ederim.

"Amcamız, sigarayı bırakarak tedavi olmaya geldiğinde çok mutlu olduk"

Her gün sigara kullanan binlerce hastayı muayene ettiklerini belirten Sarıkaya ise tütün ürünlerinin kullanımının sağlığa ciddi zararlar verdiğini ve bunun bilimsel çalışmalarla da ortaya konulduğunu vurguladı.

Tütün ürünlerinin, kalp, akciğer, mide gibi birçok organa zarar verdiğini ifade eden Sarıkaya, şunları kaydetti: