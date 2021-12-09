Zamansız iştah artışlarının olası 3 nedeni

Yemek yedikten sonra bile bastıramadığınız bir iştah artış durumunuz varsa, altında yatan gizli kalmış tetikleyicileri keşfetmeye ne dersiniz?

Açlık, vücudunuzun daha fazla yiyeceğe ihtiyacı olduğuna dair doğal bir sinyaldir. Ama vücudunuz tok olmanıza rağmen sürekli yemek mi yemek istiyor? Yemek yedikten hemen sonra daha fazla yiyecek aramaya başlayan biriyseniz, buna neden olan etkenleri öğrenerek önlemler alabilirsiniz.

Aç hissetmek bir sorun değildir, ancak yemek yedikten sonra bile sürekli aç hissediyorsanız, sağlığınızla ilgili ele alınması gereken bir şeyler olabilir. Ve unutmayın, kilo vermeye çalışıyorsanız, bunu tartışmak daha da önemli hale gelir. İşte, sürekli açlığınızın arkasındaki üç ana neden;

1. DİYETİNİZİN PROTEİN BAKIMINDAN EKSİK OLMASI

Uzun saatler boyunca yemek yememek veya doğru yiyecekleri yememek de bu açlık sancılarını yaratabilir. Ancak proteinden yoksun bir diyet, artan iştah için sürekli açlığın önde gelen nedenlerinden biridir.

Protein, leptin adı verilen ve açlığı azaltan bir hormonu uyarır. Bu nedenle, açlığınızı durdurmanın yollarını arıyorsanız, diyetinize yeterli miktarda protein ekleyin. Protein açısından zengin besinler arasında yumurta, ton balığı, nohut, soya peyniri, badem yağı, yoğurt, mercimek, fıstık ezmesi, kabak çekirdeği ve karides bulunur.

2. UYKU DÜZENİNİN BOZUKLUĞU

Yetersiz uyku sağlığınıza birçok yönden zarar verebilir. Bu nedenle, vücudun düzgün çalışması için yeterli uyku almak son derece önemlidir. Yeterince dinlenmezseniz, vücudunuz aç hissetmenize neden olan ghrelin üretme eğilimi gösterir. Yetişkin bir insanın günde yedi ila dokuz saat uyuması önerilir.

3. YAĞ VE LİF TÜKETİMİNİN AZLIĞI

Yağlar ve lif, açlık hormonları olan ghrelin seviyesini düşürür ve leptin seviyesini arttırır. Ancak diyetiniz sağlıklı lif ve yağlardan yoksunsa, sık sık aç hissedebilirsiniz. Tükettiğiniz yağ ve lifler sindiriminizi yavaşlatır, böylece daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Orta derecede yavaşlamış sindirimin kötü bir şey olmadığını unutmayın. Bu nedenle açlığınızı kontrol altına almak için lif ve yağ açısından zengin bir diyet tükettiğinizden emin olun.

Fındık, zeytinyağı, öğütülmüş keten tohumu, fasulye, avokado, çilek, tam tahıllı brokoli, kuru meyveler, patlamış mısır ve elmaları dahil edebilirsiniz.