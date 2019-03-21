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S.Arabistan imaj düzeltmek için anlaşma yaptı

S.Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun, Cemal Kaşıkçı cinayetinin Riyad'da oluşturduğu hasarı azaltmak amacıyla New York Karv Communications şirketi ile anlaşma yaptığı belirtildi.

AA | 21.03.2019 - 06:24..
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Suudi Arabistan devlet fonunun, Cemal Kaşıkçı cinayetinin Riyad'da oluşturduğu hasarı kontrol etmek ve ülkedeki siyasi liderliğin "imajını düzeltmek" için New York'tan bir iletişim şirketi ile anlaşma yaptığı bildirildi.

ABD medyasına yansıyan ve Adalet Bakanlığına yapılan başvuru kayıtlarına dayandırılan haberlerde, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın başkanlık ettiği Suudi Kamu Yatırım Fonunun (PIF), geçen ay New York Merkezli Karv Communications şirketi ile yıl sonuna kadar aylık 120 bin dolardan sözleşme imzaladığı kaydedildi.

Başvuruda, Karv Communications şirketinin, PIF'in ve üst düzey yöneticilerinin itibarını ve imajını artırmak"la görevlendirildiği ve fonun sadece iş amaçlı ve odaklı olduğuna vurgu yapılmasının istendiği belirtildi.

S.Arabistan imaj düzeltmek için anlaşma yaptı

KRALLIĞIN PETROLE BAĞIMLI EKONOMİSİNİ ELDEN GEÇİRECEK

Söz konusu görev tanımında ayrıca, PIF'in iş dünyası liderleri ve medya gibi "kilit uluslararası paydaşlarla" güven ve ilişkilerin geliştirilmesi ile "olası olumsuz gelişmeler ve gelecekteki dış incelemeler için iyi hazırlanmış" olmasını sağlamasının istendiği ifade edildi.

Suudi devletine ait olan ve sorumluluğu altındaki varlıklarda 300 milyar dolardan fazla parayı yönettiği belirtilen PIF'in, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın, krallığın petrole bağımlı ekonomisini elden geçirme konusunda iddialı planlarını yönlendiren ana araç olduğu kaydedildi.

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