Ballıkayalar’da ekolojik keşif yürüyüşü

Kocaeli’de Turizm Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte doğa tutkunları ve araştırmacılar, Gebze sınırlarında yer alan Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda ekolojik bir keşif yürüyüşüne çıktı. Katılımcılar, kanyon yapısı ve doğal yaşamın iç içe geçtiği parkurda unutulmaz bir deneyim yaşadı.

10 KİLOMETRELİK DOĞA ROTASI

Gebze’nin Denizli Mahallesi’nden başlayan yürüyüş, Ballıkayalar Tabiat Parkı’nın etkileyici kanyonlarında sona erdi. Yaklaşık 10 kilometrelik parkur, katılımcılara hem fiziksel hem de görsel açıdan zorlu ve keyifli bir rota sundu.

BİYOÇEŞİTLİLİK YERİNDE GÖZLEMLENDİ

Yürüyüş boyunca bölgenin zengin bitki örtüsü incelendi. Özellikle “Kelebek Orkidesi” ve “Çatalca Salebi” gibi nadir türler katılımcıların dikkatini çekti. Alan, doğal çeşitliliğiyle bilimsel gözlem açısından da önemli bir rota olarak öne çıktı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VURGUSU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından organize edilen etkinlikte sürdürülebilir turizm anlayışı ön plana çıkarıldı. Doğa koruma bilinci, kırsal turizm ve macera turizminin bir arada yürütülmesi gerektiğine dikkat çekildi.

DOĞA VE ADRENALİN BİR ARADA

Katılımcılar, kireç taşı kayalıkları, doğal göletler ve dar kanyon geçişleriyle bilinen parkurda hem doğanın huzurunu hem de macera dolu anları bir arada yaşadı. Etkinlik, “temiz turizm” bilincinin yaygınlaştırılması açısından da önem taşıdı.