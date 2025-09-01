Bu konumlarda asla gece olmuyor: Dünya'da güneşin batmadığı bölgeler

Kutup bölgelerinde yaz aylarında gece olmuyor...

Dünya'da yılın belirli dönemlerinde kutup bölgeleri kesintisiz güneş ışığı alıyor.

Halk arasında “gece olmayan günler” veya “kutup günü” diye bilinen bu doğa olayı, 24 saat boyunca gökyüzünde güneşi görme imkanı sunuyor.

Gündüzün hiç bitmediği bölgeler sınırlı bir coğrafyada yer alıyor ve ağırlıklı olarak Arktik ile Antarktik kuşağında bulunuyor.

24 SAAT GÜNDÜZ GÖRÜLEN BÖLGELER

ARKTİK BÖLGESİ

1. NORVEÇ - SVALBARD

Longyearbyen’de güneş 20 Nisan’dan 23 Ağustos’a kadar batmıyor. Bu dönem boyunca günün her saati gökyüzü aydınlık kalıyor.

2. NORVEÇ - KUZEY KIYILARI

Tromso, North Cape (Nordkapp) ve Hammerfest gibi şehirlerde mayıstan temmuza kadar sürekli gündüz yaşanıyor. Hammerfest’te 16 Mayıs–28 Temmuz arasında güneş hiç kaybolmuyor.

3. RUSYA - MURMANSK

Murmansk’ta 22 Mayıs ile 22 Temmuz tarihleri arasında gece olmuyor.

4. FİNLANDİYA - LAPLAND

Ülkenin en kuzey noktalarında yazın yaklaşık 72 gün boyunca güneş batmıyor.

5. İZLANDA

Grimsey Adası ve kuzey bölgelerinde haziran ayı boyunca günler tamamen aydınlık geçiyor.

6. KANADA

Yukon, Nunavut ve Northwest Territories bölgelerinde yazın haftalarca gündüz sürüyor. Nunavut’ta yaklaşık iki ay boyunca kesintisiz ışık oluyor.

7. ANTARKTİKA BÖLGESİ

Güney Kutbu çevresindeki araştırma istasyonlarında yaz mevsimi boyunca altı ay süresince güneş batmıyor. Özellikle McMurdo İstasyonu çevresinde sürekli gündüz yaşanıyor.

KÜLTÜREL VE TURİSTİK ETKİLER

Sürekli gündüz yaşayan bölgeler yalnızca coğrafi özellikleriyle değil, kültürel yaşamla da öne çıkıyor.

Norveç’in Sommaroy adasında 69 gün süren aydınlık nedeniyle insanlar saatlere bağlı olmadan günlerini sürdürüyor.