Gümüşhane'nin gizli cenneti: Santa Harabeleri

Tarihi ve doğal güzellikleriyle en önemli kültürel miraslarından biri...

Karadeniz’in yüksek dağlarının eteklerinde bulunan Santa Harabeleri, geçmişin izlerini günümüze taşıyan nadir yerleşimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

17. yüzyılda Rumlar tarafından kurulan bu madenci köyü, taş evleri, kiliseleri ve yemyeşil doğasıyla ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.

Her adımda tarihi dokuyu hissedebileceğiniz bu bölge, hem doğa hem de tarih meraklıları için eşsiz bir gezi rotası oluşturuyor.

YEDİ MAHALLEDEN OLUŞUYOR

16. ve 18. yüzyıllar arası dönemde demir, kurşun ve gümüş madenleriyle ekonomik olarak önemli bir merkez olan Santa Harabeleri, Binatlı, Terzili, Zurnacılı, Piştovlu, İşhanlı, Çinganlı ve Çakallı olmak üzere yedi mahalleden oluşuyor.

Taş evler, mahallelerdeki çeşmeler ve kiliseler, bölgenin tarihi ve kültürel dokusunu gözler önüne seriyor.

ÜÇ AYRI YAMAÇTA YER ALIYOR

Santa Harabeleri, tarihi yapıları kadar doğal güzellikleriyle de öne çıkıyor.

Yanbolu Deresi’nin doğduğu üç ayrı yamaçta yer alan bölge, yemyeşil ormanlar, derin vadiler ve etkileyici dağ manzaralarıyla ziyaretçilere huzur dolu bir ortam sunuyor.

ARKEOLOJİK SİT ALANI OLARAK KORUNUYOR

Bölge, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından birinci ve üçüncü derece arkeolojik sit alanı olarak korunuyor.

Bu koruma statüsü, Santa Harabeleri’nin hem günümüzde gezilebilmesini hem de gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor.

BÖLGEYE KOLAY ERİŞİLEBİLİYOR

Santa Harabeleri, Gümüşhane il merkezine yaklaşık 72 kilometre, Trabzon’un Arsin ilçesine ise 42 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Ziyaretçiler, Dumanlı köyü üzerinden bölgeye ulaşabiliyor.

FOTOĞRAF MERAKLILARI İÇİN EŞSİZ BÖLGE

Son yıllarda yapılan altyapı iyileştirmeleri, ziyaretçilerin bölgeye kolay erişim sağlamasına yardımcı oluyor.

Eski taş yapılar ve kiliseler, fotoğraf meraklıları için de eşsiz kareler sunuyor.