Herkesten izole: Dünyanın en uzak 10 yeri

Birçok insan için “ulaşılması zor yerler” daima merak uyandırıyor...

Kimi zaman okyanusun ortasında bir ada, kimi zaman buzulların arasında sıkışmış bir istasyon ya da dağların zirvesinde bir yerleşim yeri ıssızlığı ile büyülüyor.

Modern ulaşım araçlarının gelişmesine rağmen bazı bölgeler hala insandan uzak kalmaya devam ediyor.

İşte dünyanın en izole ve ulaşılması en güç 10 yeri…

1. POİNT NEMO - PASİFİK OKYANUSU

Kara parçasına en uzak nokta olarak biliniyor. En yakın kara kütleleri yaklaşık 2.688 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Okyanusun tam ortasında yer aldığı için “dünyanın okyanus uzaklaşma noktası” olarak da adlandırılıyor.

2. TRİSTAN DA CUNHA - GÜNEY ATLANTİK

İnsanların yaşadığı en izole takımadalardan biri kabul ediliyor. En yakın kara parçası Güney Afrika kıyıları ve yaklaşık 2.400 kilometre mesafede bulunuyor.

Bölgeye ulaşım yalnızca deniz yoluyla, haftalar süren yolculuklarla sağlanıyor.

3. MCMURDO İSTASYONU - ANTARKTİKA

Antarktika kıtasında bulunan bu bilimsel araştırma üssü, kış aylarında neredeyse tamamen dış dünyadan kopuyor.

Zorlu iklim koşulları nedeniyle ulaşım ancak özel lojistik planlamalarla gerçekleşiyor.

4. ITTOQQORTOORMİİT - GRÖNLAND

Grönland’ın doğusunda, Kuzey Kutup Dairesi’ne yakın konumda bulunuyor.

Sert iklim, buzullar ve sınırlı ulaşım seçenekleri nedeniyle dünyanın en izole yerleşimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

5. PİTCAİRN ADALARI - PASİFİK OKYANUSU

Pasifik’in ücra köşesinde yer alan bu küçük takımada, dünyanın en az nüfusa sahip yerleşimlerinden biri.

Ulaşım yalnızca belirli dönemlerde yapılan gemi seferleriyle mümkün oluyor.

6. SOCOTRA ADASI - YEMEN

Eşsiz biyolojik çeşitliliğiyle tanınıyor ve bazı araştırmacılar tarafından “dünyanın en tuhaf adası” olarak anılıyor.

Yüzlerce endemik bitki ve hayvana ev sahipliği yapıyor. Ulaşım sınırlı hava ve deniz bağlantılarına bağlı olduğu için ada uzun yıllar boyunca izole kalıyor.

7. KERGUELEN ADALARI - HİNT OKYANUSU

“Çöl Adaları” olarak da biliniyor. İnsan yerleşiminin bulunmadığı bu bölge, yalnızca bilim insanları ve askeri personel tarafından dönemsel olarak kullanılıyor.

Uzaklığı ve sert iklimiyle dünyanın en erişilmez bölgelerinden biri.

8. LA RİNCONADA - PERU

5 bin metreyi aşan yüksekliğiyle dünyanın en yüksek yerleşim yerlerinden biri.

Zorlu coğrafya, oksijen azlığı ve ulaşımın kısıtlı olması, burayı dünyanın en izole şehirlerinden biri haline getiriyor.

9. TİBET PLATOSU - ASYA

“Dünyanın çatısı” olarak adlandırılıyor.

Yüksek rakımı, sert iklimi ve sınırlı altyapısı nedeniyle Tibet’in kırsal bölgeleri hala ulaşılması zor alanlar arasında bulunuyor.

10. BOUVET ADASI - GÜNEY ATLANTİK

Norveç’e bağlı bu volkanik ada, Antarktika’ya yakın bir konumda yer alıyor.

Nüfusun bulunmadığı ada, buzullarla kaplı yapısı ve aşırı uzaklığıyla dünyanın en erişilmez kara parçalarından biri sayılıyor.