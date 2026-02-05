Kapadokya’nın gözde durakları Zelve ve Paşabağı’na 1,2 milyon ziyaretçi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Avanos ilçesine 5 kilometre mesafede yer alan Paşabağı Ören Yeri ile yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Zelve Ören Yeri, Kapadokya’yı ziyaret eden turistlerin en çok tercih ettiği noktalar arasında yer aldı.

Her iki ören yeri, yıl boyunca yoğun ziyaretçi akınına uğrarken, özellikle bahar ve sonbahar aylarında ziyaretçi sayılarında belirgin artış yaşandı.

AYLARA GÖRE ZİYARETÇİ DAĞILIMI

Zelve ve Paşabağı ören yerlerini geçen yıl ocak ayında 48 bin 770 kişi gezerken, şubatta 42 bin 641, martta 71 bin 215, nisanda 151 bin 353, mayısta 173 bin 514 ziyaretçi ağırlandı.

Haziran ayında 126 bin 827 kişinin gezdiği ören yerleri, temmuzda 96 bin 942, ağustosta 120 bin 454, eylülde 126 bin 100, ekimde 152 bin 438, kasımda 107 bin 865 ve aralıkta 53 bin 824 ziyaretçiyi misafir etti.

Toplam ziyaretçi sayısı 1 milyon 271 bin 943’e ulaşırken, bu rakam bir önceki yıl 948 bin 746 olarak kayıtlara geçmişti.

"KAPADOKYA, DÜNYADA 3 ŞEKİLDE GEZİLEBİLEN TEK YER"

Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur, Kapadokya’nın tarihi, kültürel ve coğrafi yapısıyla dünyada eşine az rastlanır bir bölge olduğunu söyledi. Zelve ve Paşabağı’nın, peribacalarının en yoğun görüldüğü alanlar arasında yer aldığını belirten Onur, şunları kaydetti:

Kapadokya, dünyada üç farklı şekilde gezilebilen tek bölgedir. Yer altına indiğinizde bambaşka bir dünya, yeryüzünde farklı bir tarih, balonla gökyüzüne çıktığınızda ise eşsiz bir manzara sizi karşılar. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bölgemiz, çok değerli bir turizm destinasyonudur.

ZELVE TARİHİ YOLCULUK SUNUYOR, PAŞABAĞI JEOLOJİSİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Zelve Ören Yeri’nin Kapadokya’nın ilk yerleşim alanlarından biri ve aynı zamanda son terk edilen yerleşim yeri olduğunu aktaran Onur, 1950’li yıllara kadar bölgede yaşamın sürdüğünü, kaya düşmeleri nedeniyle yerleşimin taşındığını anlattı.

Paşabağı Ören Yeri’nin ise şapkalı peribacalarının en net gözlemlenebildiği alanlardan biri olduğuna dikkat çekildi.

ÖREN YERLERİ BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

Zelve ve Paşabağı’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında oluşturulan ve yöre esnafına tahsis edilen hediyelik eşya satış alanları, bölge ekonomisine katkı sunuyor.

Zelve-Paşabağı Esnaf Kooperatifi Başkanı Murat Öztürk, ören yerlerine gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını belirterek, ziyaretçi profilinin mevsimlere göre değiştiğini ifade etti.

SOSYAL MEDYA TURİZMİ CANLANDIRIYOR

Esnaflardan Halil Coşkun da sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve görüntülerin bölgeye olan ilgiyi artırdığını belirterek, her geçen yıl Zelve ve Paşabağı’nı ziyaret eden turist sayısının yükseldiğini dile getirdi.