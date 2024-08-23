Şanlıurfa yılda 5 milyon turist ağırlıyor Şanlıurfa, doğal güzellikleri ve tarihiyle turizmde adından söz ettiriyor. Şehir, günübirlik ziyaretçisi ve konaklayanları ile birlikte önemli sayıda turizm hareketliliğine sahip.

Özel Haber

Selimhan Güzeler / Muhabir

Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olan Şanlıurfa tarihi yapılarıyla dikkat çekerken Göbeklitepe, Balıklıgöl, Fırat nehri, Halfeti gibi doğal güzellikleri ve gastronomi kenti olma özelliğiyle de öne çıkıyor.

Şanlıurfa yılda 5 milyondan fazla turist ağırlarken bunun 1 milyonunu Şanlıurfa’daki otellerde konaklayanlar oluşturuyor.

Günübirlik gezi amaçlı gelenlerle birlikte bu sayı 5 milyonu aşıyor.

YURT DIŞINDAN GELEN TURİST SAYISI ARTTI

Göbeklitepe ile birlikte Şanlıurfa’ya yurt dışından gelen turist sayısında artış oldu.

Şanlıurfa, Türkiye’nin en büyük turizm destinasyonlarından biri olmaya aday.

Hem tarihi dokusu, doğal güzellikleri, gastronomisi ve kadim bir şehir olması Şanlıurfa’yı önemli bir turizm merkezi haline getiriyor.

ŞEHİR TARİH KOKUYOR

Şanlıurfa'da Balıklıgöl, Göbeklitepe, Harran gibi tarihi mekanların yanı sıra, tarihi konaklar, camiler, medreseler, hanlar ve çarşıları da turizme hizmet ediyor.

GASTRONOMİK ZENGİNLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Şanlıurfa, gastronomik zenginliklerinin de turizm açısından büyük bir potansiyele sahip. Kebapları, lahmacunları, çiğ köfteleri, tatlıları ve diğer yöresel yemekleri ile Şanlıurfa, yemek turizmi açısından oldukça önemli bir yere sahip.