Türkiye'nin saklı cenneti Macahel Vadisi doğası ile büyülüyor

Bu vadi masalsı görünümüyle ziyaretçilerini büyülüyor...

Doğu Karadeniz'in saklı cennetlerinden biri olan Macahel Vadisi, sadece doğasıyla değil, sürdürülebilir yaşam biçimiyle de dikkat çekiyor.

Türkiye'nin UNESCO tarafından tanınan tek biyosfer rezerv alanı olan bölge, el değmemiş ekosistemi ve kültürel dokusuyla benzersiz bir seyahat rotası sunuyor.

DOĞAYLA UYUMU DİKKAT ÇEKİYOR

Artvin’in Borçka ilçesinde, Gürcistan sınırına komşu konumda yer alan Macahel Vadisi, Türkiye’nin korunmuş bölgelerinden biridir.

Karçal Dağları’nın yamaçlarında uzanan bu vadi, yalnızca etkileyici doğal manzaralarıyla değil, aynı zamanda doğayla uyumlu yaşam biçimi, biyolojik çeşitliliği ve sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla da dikkat çekiyor.

2005 yılında UNESCO tarafından “Biyosfer Rezerv Alanı” ilan edilen Macahel, Türkiye’de bu unvana sahip tek bölgedir.

MACAHEL NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Macahel Vadisi, Artvin’in Borçka ilçesinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktadır. Vadinin kalbine ulaşmak için Borçka’dan Karçal Dağları’nı aşarak ilerlenir.

Bu yolculuk, doğayla baş başa kalmayı arzulayanlar için eşsiz bir deneyim sunar. Ancak dağlık ve virajlı yapısı nedeniyle yaz aylarında seyahat edilmesi önerilir.

Sis, yoğun yağış ve yol koşulları zaman zaman zorlu hale gelebilir. Bu nedenle özel araç kullanımı ya da deneyimli rehber eşliğinde yapılan turlar tavsiye edilir.

TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK BİYOSFER REZERV ALANI

UNESCO’nun biyosfer rezerv kriterlerini karşılayan Macahel, hem doğanın korunması hem de sürdürülebilir kalkınmanın örneklerinden biri olarak gösterilir.

Ayrıca saf kestane ormanları, arıcılıkla uğraşan halk için büyük ekonomik ve ekolojik önem taşır.

Bölgeyi çevreleyen zengin orman dokusu, yaban hayatı açısından da kritik öneme sahiptir.

BALI ÖN PLANDA

Geleneksel yöntemlerle sürdürülen arıcılık, yerel halkın geçim kaynaklarının başında gelir. Dünyaca tanınan Macahel balı, floradaki zenginlik sayesinde yoğun aroması ve saf içeriğiyle ön plana çıkar.

Bu özellikleri nedeniyle yalnızca yörede değil, uluslararası pazarda da değerli bir üründür.

MACAHEL'DE GEZİLECEK YERLER VE YAPILACAKLAR

1. Camili Köyü: Vadinin merkezinde yer alan Camili, geleneksel ahşap mimarisi ve doğaya saygılı yaşam tarzıyla dikkat çeker.

UNESCO biyosfer rezerv tanıtım merkezi de bu köyde bulunmaktadır.

2. Maral Şelalesi: Yaklaşık 65 metre yüksekten dökülen Maral Şelalesi, yaz aylarında serinlemek isteyenler için etkileyici bir doğa noktasıdır. Şelaleye kısa fakat eğimli bir yürüyüşle ulaşılır.

3. Efeler ve Kayalar Köyleri: Bu köylerde geleneksel yaşam biçimi hâlâ korunmaktadır. Ziyaretçiler, ahşap evlerde yöresel yemekler tadabilir, taş fırınlarda yapılan ekmeklerle nostaljik anlar yaşayabilir.

4.Doğa Yürüyüşleri: Karçal Dağları’nın eteklerinde uzanan patikalar, doğaseverler için ideal yürüyüş rotaları sunar.

5. Gürcistan Kültürüne Yakınlık: Macahel halkı, tarih boyunca Gürcü kültürüyle iç içe yaşamıştır. Bu durum, hem dilde hem de geleneksel el sanatlarında kendini gösterir.

Sınırın hemen yakınındaki Camili, kültürel geçişlerin izlerini taşır.