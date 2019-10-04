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Sony PlayStation 5 konsept tasarım videosu

Sony'nin aldığı patent görüntülerinden yola çıkılarak PlayStation 5'in, etkileyici bir konsept videosu tasarlandı.

Haber Merkezi | 04.10.2019 - 17:09..
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Google’ın Stadia bulut oyun servisini tanıtmasının ardından gözler oyun konsollarına çevrilmişken Sony, PlayStation 5 ile oldukça iddialı bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar oyun konsolunun tasarımı hakkında elimizde hiçbir bilgi bulunmasa da geçtiğimiz günlerde, konsolun patent görüntülerini sizlerle paylaşmıştık.

VR4Player.fr tarafından YouTube'da paylaşılan bir video; patent görüntülerinden yola çıkarak, yeni Sony PlayStation 5 oyun konsolunun neye benzediği hakkında bir fikir sahibi olmamızı sağlıyor.

Sony PlayStation 5 konsept tasarımı VİDEO

Eğer daha önce ortaya çıkan patent görüntüleri doğruysa, yukarıdaki videoda yer alan PlayStation 5 tasarımı oldukça etkileyici görünüyor. Ancak oyun konsolunun ne zaman piyasaya çıkacağı ve fiyatının ne olacağı gibi bilgiler hala gizliliğini koruyor.

Yine de bu görsellerin bir patente ait olduğunu ve Sony'nin ilerleyen zamanlarda tasarım üzerinde değişiklikler yapabileceğini hatırlatalım.

PlayStation 5 hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz, aşağıdaki bağlantıdan sizler için hazırladığımız içeriğimize göz atabilirsiniz.

 

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