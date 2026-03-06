140x zoom yapabilen telefon: Nothing Phone (4a) Pro

Akıllı telefon pazarının sıra dışı markası Nothing, gelişmiş donanımlara sahip yeni Phone (4a) serisini teknoloji dünyasının beğenisine sundu.

Gücünü Snapdragon 7 serisi işlemcilerden alan bu cihazlar, markanın ikonik şeffaf tasarımını ve yenilenmiş Glyph aydınlatma teknolojisini kullanıcılarla buluşturuyor.

NOTHING PHONE (4A) PRO ÖZELLİKLERİ

Serinin en üst modeli olan Nothing Phone (4a) Pro, gücünü 4 nm mimarili Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 yonga setinden alıyor.

Bu güçlü donanıma, 5000 nit parlaklığa ulaşabilen ve 144 Hz adaptif yenileme hızı sunan 6.83 inçlik etkileyici bir AMOLED ekran eşlik ediyor.

Modelin en çarpıcı özelliği ise 3.5x optik ve tam 140x dijital zoom yapabilme kapasitesine sahip 50 megapiksellik periskop telefoto kamerasının bulunması.

Arka aydınlatma tarafında ise piksel tarzı bildirimler ve animasyonlar gösterebilen 137 mini-LED'den oluşan yeni Glyph Matrix sistemi görev yapıyor.

STANDART MODEL NOTHING PHONE (4A) NELER VADEDİYOR

Uygun fiyatlı bir alternatif olarak öne çıkan standart Nothing Phone (4a) modelinde ise Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi kullanılıyor.

Ekran tarafında 120 Hz yenileme hızı sunan 6.78 inç boyutunda bir AMOLED panel tercih ediliyor.

Standart modelin kamera kurulumunda da 50 megapiksel periskop lens yer alırken, cihazın dijital zoom kapasitesi 70x ile sınırlandırılıyor.

Kutudan Android 16 tabanlı Nothing OS 4.1 işletim sistemiyle çıkan her iki cihaza da altı yıl boyunca güvenlik güncellemesi sözü veriliyor.

YENİ NOTHING PHONE (4A) SERİSİNİN SATIŞ FİYATLARI

Siyah, gümüş ve pembe renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacak olan Nothing Phone (4a) Pro modelinin başlangıç fiyatı 479 euro olarak belirlendi.

Daha mütevazı özelliklere sahip olan standart Nothing Phone (4a) modeline ise 349 eurodan başlayan fiyatlarla ulaşılabilecek.