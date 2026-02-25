2025'te Avrupa'da en çok satılan 10 akıllı telefon

Samsung, 2025 yılında Avrupa akıllı telefon pazarında liderliğini korurken Galaxy A56 modeli, tüm iPhone'ları geride bırakarak bölgenin en çok satan telefonu olmayı başardı.
Omdia verilerine göre, 2025 yılında Avrupa akıllı telefon pazarı, yüzde 1 küçülerek 134,2 milyon adede geriledi.
Buna rağmen Samsung, sevkiyatlarını hafif bir artışla 46,6 milyon adede çıkararak kıtanın en büyük satıcısı ünvanını korudu.
APPLE İKİNCİ SIRADA KALDI
Apple, dördüncü çeyrekte iPhone 17'nin piyasaya sürülmesiyle satışlarını yüzde 6 artırıp 36,9 milyon adede ulaştı ve yüzde 27'lik rekor pazar payı elde etti.
Ancak bu büyüme, yıl genelinde Samsung'u zirveden indirmeye yetmedi.
Listede Xiaomi üçüncü, Motorola dördüncü ve HONOR beşinci sırada yer aldı.
Avrupa'nın aksine ABD pazarında ise Apple liderliğini sürdürürken, Samsung'un yalnızca Galaxy A1x modeli ilk 10 listesine girmeyi başardı.
Analistler, 2026 yılında bellek fiyatlarındaki artış beklentileri ve tedarik sıkıntıları nedeniyle Avrupa pazarını zorlu bir sürecin beklediğini vurguluyor.
Küresel satışların sadece yüzde 10,8'ini oluşturan bölgeye hangi üreticilerin öncelik vereceği büyük bir soru işareti taşıyor.
EN ÇOK SATILAN 10 TELEFON
Samsung Galaxy A56 5G modeli, iPhone'ları geride bırakarak Avrupa'da en çok satan akıllı telefon olmayı başardı.
Listenin ikinci sırasında ise iPhone 16 modeli yer alıyor. İşte en çok satılan 10 telefon:
Samsung Galaxy A56 5G
iPhone 16
Samsung Galaxy A16
iPhone 17 Pro Max
iPhone 16 Pro Max
Samsung Galaxy A36 5G
iPhone 16e
iPhone 17 Pro
iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 Ultra