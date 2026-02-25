2025'te Avrupa'da en çok satılan 10 akıllı telefon

Omdia verilerine göre, 2025 yılında Avrupa akıllı telefon pazarı, yüzde 1 küçülerek 134,2 milyon adede geriledi.

Buna rağmen Samsung, sevkiyatlarını hafif bir artışla 46,6 milyon adede çıkararak kıtanın en büyük satıcısı ünvanını korudu.

APPLE İKİNCİ SIRADA KALDI

Apple, dördüncü çeyrekte iPhone 17'nin piyasaya sürülmesiyle satışlarını yüzde 6 artırıp 36,9 milyon adede ulaştı ve yüzde 27'lik rekor pazar payı elde etti.

Ancak bu büyüme, yıl genelinde Samsung'u zirveden indirmeye yetmedi.

Listede Xiaomi üçüncü, Motorola dördüncü ve HONOR beşinci sırada yer aldı.

Avrupa'nın aksine ABD pazarında ise Apple liderliğini sürdürürken, Samsung'un yalnızca Galaxy A1x modeli ilk 10 listesine girmeyi başardı.

Analistler, 2026 yılında bellek fiyatlarındaki artış beklentileri ve tedarik sıkıntıları nedeniyle Avrupa pazarını zorlu bir sürecin beklediğini vurguluyor.

Küresel satışların sadece yüzde 10,8'ini oluşturan bölgeye hangi üreticilerin öncelik vereceği büyük bir soru işareti taşıyor.

EN ÇOK SATILAN 10 TELEFON

Samsung Galaxy A56 5G modeli, iPhone'ları geride bırakarak Avrupa'da en çok satan akıllı telefon olmayı başardı.

Listenin ikinci sırasında ise iPhone 16 modeli yer alıyor. İşte en çok satılan 10 telefon:

Samsung Galaxy A56 5G

iPhone 16

Samsung Galaxy A16

iPhone 17 Pro Max

iPhone 16 Pro Max

Samsung Galaxy A36 5G

iPhone 16e

iPhone 17 Pro

iPhone 16 Pro

Samsung Galaxy S25 Ultra