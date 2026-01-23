6 oyun iptal edildi, 7 oyun ertelendi: Ubisoft, büyük bir yapılanmaya gidiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ubisoft, finansal hedefleri tutturmak ve kalite standartlarını yükseltmek adına şirket genelinde büyük bir yeniden yapılanmaya gidiyor.

Bu süreçte hayranları üzen kararlar alınarak, aralarında merakla beklenen yapımların da bulunduğu altı oyun iptal edildi.

DEV OYUN İPTAL EDİLDİ

Yıllardır geliştirme aşamasında olan ve oyuncuların heyecanla beklediği Prince of Persia: The Sands of Time Remake, iptal edilen en dikkat çekici yapım oldu.

Bunun yanı sıra üç yeni fikri mülkiyet, bir mobil oyun ve şirketin yeni kalite standartlarını karşılayamayan duyurulmamış bir proje daha rafa kaldırıldı.

7 OYUN 2027'YE ERTELENDİ

Şirket, iptallerin yanı sıra yedi farklı oyunun çıkış tarihini "geliştirilmiş kalite" hedeflerini yakalamak amacıyla 2027 yılına erteledi.

Henüz resmi olarak doğrulanmasa da ertelenen yapımlar arasında Assassin's Creed IV: Black Flag yeniden yapımının da bulunduğu tahmin ediliyor.

STÜDYOLAR KAPANIYOR VE OFİSE DÖNÜŞ BAŞLIYOR

Maliyet düşürme programı kapsamında Ubisoft Stockholm ve Ubisoft Halifax stüdyoları kapatılırken, Abu Dhabi ve Massive gibi ofislerde de işten çıkarmalarla sonuçlanabilecek bir yapılanma süreci işliyor.

Ayrıca yönetim, tüm ekiplerin haftada beş gün ofiste çalışacağı yeni bir çalışma düzenine geçildiğini bildirdi.

Ubisoft, operasyonel verimliliği artırmak için Assassin's Creed ve Far Cry gibi markaları yönetecek Vantage Studios gibi oluşumları içeren beş farklı "Yaratıcı Ev" modeline geçiş yapıyor.

Yaşanan bu süreçle birlikte şirket, yıllık net gelir beklentisini 330 milyon Euro düşürerek yaklaşık 1,5 milyar Euro olarak revize etti.