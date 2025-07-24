Amazon Çin'deki yapay zeka laboratuvarını kapatıyor

Teknoloji ve e-ticaret devi Amazon, iki ülke arasındaki politik gerilimler nedeniyle Çin'deki önemli bir operasyonunu sonlandırıyor.

The Financial Times'ın haberine göre şirket, Şanghay'da bulunan yapay zeka laboratuvarını kapatma kararı aldı.

STRATEJİK AYARLAMALAR KARARI GETİRDİ

Laboratuvarda çalışan bir bilim insanı, ekibinin "ABD-Çin gerginliği nedeniyle yapılan stratejik ayarlamalar" sonucu feshedildiğini doğruladı.

Bu karar, ABD hükümetinin Çin'de faaliyet gösteren Amerikan şirketlerine yönelik denetimlerini artırdığı bir döneme denk geldi.

KÜÇÜK EKİP, BÜYÜK KATKILAR

2018'de kurulan Şanghay laboratuvarı, küçük boyutuna rağmen makine öğrenimi alanında önemli başarılara imza atmıştı.

Ekip, 100'den fazla bilimsel makale yayımlamış ve tek başına Amazon'a yaklaşık 1 milyar dolar gelir sağladığı söylenen Derin Grafik Kütüphanesi'ni geliştirmişti.