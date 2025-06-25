Amazon, ikinci parti Kuiper internet uydularını fırlattı

Amazon'un Kuiper internet uydularının ikinci partisi, pazartesi günü alçak Dünya yörüngesine başarıyla ulaştı.

United Launch Alliance'a (ULA) ait bir Atlas V roketi, 27 Kuiper uydusunu Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlattı.

ATLAS V ROKETİYLE 27 UYDU DAHA YÖRÜNGEDE

Pazartesi günkü görev, kötü hava koşulları ve roket güçlendiricisindeki bir sorun nedeniyle iki kez ertelenmişti. Başarılı fırlatmanın ardından, Amazon'un yörüngedeki toplam Kuiper uydu sayısı 54'e yükseldi.

Bu, şirketin uzaydan internet hizmeti sunma projesinde attığı önemli bir adım. Fırlatma sonrası yapılan açıklamada, "Bu, alçak Dünya yörüngesindeki uydu bağlantısında yeni bir dönemi başlatıyor." denildi.

HEDEF 3 BİN 236 UYDULUK TAKIMYILDIZI VE STARLINK İLE REKABET

Amazon, Kuiper projesiyle, alçak Dünya yörüngesinde 3 bin 236 uydudan oluşan bir takımyıldız inşa etmeyi hedefliyor.

Bu hizmet, halihazırda pazara hakim olan ve yörüngede 8 binden fazla uydusu bulunan Elon Musk'ın Starlink'iyle doğrudan rekabet edecek.

Amazon'un, yasal bir zorunluluk olarak Temmuz 2026'ya kadar toplam takımyıldızının yarısını, yani 1.618 uyduyu fırlatması gerekiyor.

Şirket, bu hedefe ulaşmak için rakibi SpaceX de dahil olmak üzere çeşitli sağlayıcılarla 80'den fazla fırlatma planladı.