OLED ekranlı iPad mini yolda: İşte beklenen fiyatı ve çıkış tarihi

Teknoloji dünyasının kulislerinde dolaşan son söylentilere göre Apple, popüler tableti iPad mini'nin yeni versiyonu üzerinde çalışıyor.

Donanım ve tasarım açısından önemli güncellemeler içermesi beklenen yeni cihazın teknik özellikleri ve olası çıkış tarihi de yavaş yavaş netleşmeye başladı.

İŞLEMCİ VE PERFORMANS

Yeni nesil iPad mini 8'in, iPhone Air modelinde de kullanılan ve gelişmiş 3 nanometre mimarisiyle üretilen A19 Pro çipinin orta seviye bir versiyonunu barındırması muhtemel.

Daha yüksek hız ve verimlilik sağlayan bu çip; 16 çekirdekli Nöral Motoru, yeni nesil dinamik önbellek yönetimi ve üç kat daha güçlü GPU performansıyla dikkat çekiyor.

EKRAN VE TASARIM DEĞİŞİKLİKLERİ

Cihazın ekran tarafındaki en büyük yeniliğinin, 60Hz LCD panelin yerini alacak olan Samsung üretimi tek katmanlı OLED ekran olması bekleniyor.

Ekran boyutunun 8,3 inçten 8,7 inçe çıkarılabileceği konuşulurken, su ve toza karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla cihazda hoparlör delikleri yerine kasayı titreştiren "mekanik panel akustik sistemi"nin kullanılacağı iddia ediliyor.

BEKLENEN ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYAT TAHMİNLERİ

Samsung Display'in OLED panel üretimine başladığı yeni iPad mini'nin en erken 2026 yılının ikinci yarısında, muhtemelen sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Sızıntılara göre, yeni eklenen OLED teknolojisi ve artırılan su geçirmezlik özelliklerinin bir sonucu olarak, mevcut modelde 499 dolar olan başlangıç fiyatı 100 dolar kadar daha pahalı olabilir.