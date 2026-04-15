Amazon, uçaklar için gigabit hızında internet sunacak

Teknoloji devi Amazon, ticari jetler için özel olarak geliştirdiği yeni uydu internet antenini resmi olarak görücüye çıkardı.

Düz ve düşük profilli tasarımıyla dikkat çeken bu donanım, alçak Dünya yörüngesindeki uydular aracılığıyla yolculara uçuş sırasında yüksek hızlı internet sunmayı hedefliyor.

KURULUM SÜRESİYLE RAKİBİNE FARK ATIYOR

SpaceX'in uçaklar için sunduğu Aero Terminal sistemine doğrudan rakip olan cihaz, özellikle montaj kolaylığıyla ön plana çıkıyor.

Amazon bu antenin uçaklara sadece bir gün içinde kurulabileceğini vadederken, Starlink sisteminin kurulumunun 10 ile 14 gün arasında sürdüğü belirtiliyor.

GİGABİT HIZINDA KESİNTİSİZ BAĞLANTI

Amazon'un yeni havacılık anteni, uçuş esnasında 1 Gbps indirme ve 400 Mbps yükleme hızlarına kadar üstün bir bağlantı desteği sağlıyor.

Paylaşımlı olarak sunulan bu bant genişliğinin, tüm yolcuların ve mürettebatın aynı anda oyun oynama, video izleme ve fotoğraf paylaşma gibi ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacağı ifade ediliyor.

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET KIZIŞIYOR

Halihazırda United, Hawaiian ve Air France gibi büyük havayolu şirketleri uçak içi internet hizmeti için Starlink altyapısını tercih ediyor.

Ancak Amazon yetkilileri, sundukları yüksek performans ve kurulum avantajları sayesinde havayolu şirketlerinin ve yolcuların gelecekte Leo bağlantısına sahip uçuşlara yöneleceğinden emin.