Amazon, uydu üretimini ABD’den Türkiye’ye taşıyor

Haber Merkezi

Amazon, Project Kuiper programı kapsamında SpaceX'in Starlink'ine rakip olarak alçak yörüngeye yerleştirdiği uyduların üretimini Türkiye'ye taşıyacak.

Tezmaksan ile yapılan anlaşma ile Sivas, Tokat, Yozgat ve Kayseri illeri, Türkiye'nin uzay sanayi ve havacılık üssü haline getirilecek.

NEDEN TÜRKİYE

Amazon'un uydu üretimini Türkiye'ye taşımasında birkaç faktör etkili oldu:

Ucuz işgücü: Türkiye'deki mühendislik maliyetlerinin düşük olması, Amazon'un üretim maliyetlerini düşürmesini sağlayacak.

Bilgi birikimi: Tezmaksan'ın robot sistemlerindeki bilgi birikimi, Amazon'un yüksek kaliteli uydular üretmesini destekleyecek.

Tedarik sorunları: Çin'den yaşanan tedarik sorunları ve Avrupa'daki yüksek maliyetler, Amazon'un Türkiye'yi tercih etmesinde etkili oldu.

SİVAS ÜRETİMİN MERKEZİ OLACAK

Amazon'un Türkiye'deki üretim merkezi Sivas olacak. Tezmaksan, Sivas'ta 18 bin metrekare alan üzerine ikinci bir fabrika kurmayı planlıyor. Bu fabrika, Amazon uydularının parçalarının üretiminde kullanılacak.

DENEME ÜRETİMİ BAŞLADI

Tezmaksan CEO'su Hakan Aydoğdu, Amazon ile iki ay önce anlaşmaya vardıklarını ve deneme üretimine başladıklarını söyledi. 2025 yılının ilk çeyreğinde ilk teslimatın yapılması hedefleniyor.

TÜM PARÇALAR TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

İlk etapta 9 parçanın Türkiye'de üretileceğini belirten Aydoğdu, Amazon'un ABD ve Meksika'daki üretiminin tamamını Sivas'a taşıyacağını ve tüm parçaların Türkiye'de üretilmesinin hedeflendiğini söyledi.

"SİVAS'TAN UZAYA ROKET ATMAK İSTİYORUZ"

Aydoğdu, Sivas'ı uzay ve havacılık üssü haline getirmek istediklerini belirterek, "Sadece uydu üretmek değil, Sivas'tan uzaya roket atmak istiyoruz. 15-20 yıl içerisinde bu hayali gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Tezmaksan, Amazon ile fason üretim yapmayacaklarını, uzay teknolojisi bilgisini Türkiye'ye getirmek istediklerini ve Amazon'un da bu vizyonu paylaştığını belirtti.

Aydoğdu, Sivas ve çevresinde uzay sanayi ve havacılıkta bir ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

PROJECT KUIPER NEDİR

Project Kuiper, Amazon'un dünya genelinde geniş bant internet hizmeti sunmayı amaçlayan bir uydu internet projesidir.

Bu proje, düşük Dünya yörüngesine (LEO) yerleştirilecek binlerce uyduyla, özellikle internet altyapısının sınırlı olduğu kırsal ve uzak bölgelerde yüksek hızlı internet erişimi sağlamayı hedefliyor.