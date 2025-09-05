Amazon'un uydu interneti, 1 Gbps hıza ulaşmayı başardı

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Amazon, SpaceX'in Starlink'ine rakip olarak geliştirdiği uzaydan internet projesiyle ilgili önemli bir gelişme paylaştı.

Şirket, Kuiper Projesi kapsamında yapılan son testlerde saniyede 1 gigabit (Gbps) hız barajını aşmayı başardığını duyurdu.

KURUMSAL ANTENLE 1,2 GBPS HIZ GÖRÜLDÜ

Projenin başındaki isim Rajeev Badyal tarafından paylaşılan Speedtest sonucuna göre, kurumsal tarafa yönelik özel bir anten sistemiyle 1.189 Mbps hıza ulaşıldı.

Deneme sırasında görülen maksimum indirme hızının ise 1.289 Mbps olduğu belirtildi.

SON KULLANICI HEDEFLERİ

Amazon Kuiper'ın son kullanıcıya yönelik standart hedefi 400 Mbps'e kadar hız sunmak.

Daha ufak boyutlu kompakt bir antenle sunulacak hızın ise 100 Mbps seviyesinde olacağı açıklandı.

Henüz yolun başında olan projenin yörüngedeki uydu sayısı son fırlatmalarla 54'e çıkarıldı.

Şirketin ilk hava yolu müşterisinin ise 2027'de hizmeti uçaklarında sunmaya başlayacak olan JetBlue olacağı da duyuruldu.