Apple Haritalar, iOS 26 ile daha akıllı hale geliyor: İşte yenilikler

Haber Merkezi

Apple, WWDC 2025 etkinliğinde, Haritalar hizmeti için iOS 26 ile birlikte sunulacak önemli bir güncelleme duyurdu.

Yeni özellikler, uygulamanın kullanıcıların günlük rutinlerini öğrenerek daha akıllı ve proaktif bir navigasyon deneyimi sunmasını hedefliyor.

GÜNLÜK ROTALARI ÖĞRENEN AKILLI HARİTA

Yeni güncelleme ile Apple Haritalar artık kullanıcıların işe, eve veya okula giderken düzenli olarak kullandıkları tercih ettikleri yolları ve rotaları öğrenecek.

Uygulama, bu öğrenilen rotaları proaktif olarak önererek navigasyonu daha verimli hale getirecek.

Ayrıca, trafik sıkışıklığı veya beklenmeyen yavaşlama durumlarında, kullanıcılar yol tarifi istememiş olsalar bile alternatif rotalar sunacak.

Bu, kullanıcıların varış noktalarına zamanında ulaşmalarını sağlamak için tasarlandı.

Apple Haritalar'a gelen bir diğer yenilik ise ziyaret edilen restoran veya mağaza gibi yerleri hatırlama özelliği olacak.

Kullanıcıların gittikleri yerleri daha sonra kolayca bulmalarına yardımcı olmak için tasarlanan bu özellik, Haritalar kütüphanesinde saklanacak.

Kullanıcılar, diledikleri takdirde bu kaydedilen konumları tek bir kaydırma hareketiyle kolayca silebilecekler.

Apple, bu özellik sayesinde toplanan tüm verilerin gizlilik ve güvenlik amacıyla uçtan uca şifreleme ile korunacağının altını çiziyor.