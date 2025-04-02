Apple kullanıcıları üzgün: Bu 3 iPhone iOS 19'u almayacak

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Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 19, bazı iPhone kullanıcıları için kötü haberleri beraberinde getiriyor. Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modelleri bu büyük güncellemeyi almayacak.

Bu durum, özellikle 2018 yılında piyasaya sürülen bu modellerin sahipleri için büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor.

İOS 19 GÜNCELLEMESİ ALACAK iPHONE'LAR

iOS 18'i çalıştıran ve daha gelişmiş bir çipe sahip olan iPhone 11 ve sonraki modeller ise iOS 19 güncellemesini alacak.

iOS 19, 2013'ten bu yana en büyük iPhone yazılım güncellemesi olarak lanse ediliyor. Apple'ın bu güncelleme ile kullanıcı arayüzünde önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor.

Simgelerin, sistem düğmelerinin, kontrollerin ve uygulama ara yüzü öğelerinin yeniden tasarlanacağı iddia ediliyor.

Ayrıca, kullanıcı deneyimini basitleştirecek yeni navigasyon ve kontrol özelliklerinin de sunulacağı belirtiliyor.

iOS 19'un tasarımında Apple'ın Vision Pro cihazından ilham alındığı belirtiliyor. Kullanıcı ara yüzüne camsı efektlerin ekleneceği ve genel tasarımın daha modern bir görünüme kavuşacağı iddia ediliyor.

Yapay zeka özelliklerinin de geliştirileceği ancak bu özelliklerin iOS 20'ye kadar tam olarak kullanıma sunulmayacağı belirtiliyor.