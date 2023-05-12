Apple Watch kullanıcılarına kötü haber! Artık Messenger olmayacak Meta, Apple Watch'larda kullanılan Messenger uygulamasına olan desteğini keseceğini açıkladı.

ensonhaber.com

Başka bir yüksek profilli Apple Watch uygulamasına daha elveda deyin. Meta, Facebook Messenger kullanıcılarına Apple Watch sürümünün 31 Mayıs'tan sonra kullanılamayacağını bildirdi.

Bu tarihten sonra kullanıcılar, mesaj bildirimleri almaya devam edecek olsa da gelen mesajlara saat üzerinden yanıt veremeyecek.

Meta, 2015 yılında tanıttığı Apple Watch için Messenger uygulamasını sonlandırma kararıyla ilgili bir neden belirtmedi.

Uygulama, kullanıcıların telefondan Messenger'ı açmadan sesli mesajlar, beğeniler ve çıkarmalar gibi öğeleri göndermelerine olanak sağlıyordu.

Kaldırılma nedeni ekonomik sıkıntılar olabilir

Maliyetleri düşürme planının bir parçası olarak Meta, binlerce çalışanı ile yollarını ayırma kararı almıştı.

Bu, daha az önemli projelere olan desteği sonlandırmak anlamına geliyor. Belki de Messenger'ın birinci önceliği artık Apple Watch olmayacak.

Çok sayıda tanınmış şirket, yıllar içinde Apple Watch uygulamalarını bıraktı. Meta, bileğe takılan Instagram uygulamasını 2018'de rafa kaldırdı.

Slack, Twitter, Uber ve diğerleri de giyilebilir cihazlar için geliştirilen uygulamalarını sonlandırdı.