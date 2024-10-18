Ay görevi için tasarlanan yeni uzay kıyafetleri tanıtıldı

AA & Ensonhaber

Lüks moda evi Prada ve ticari uzay şirketi Axiom Space, NASA'nın Artemis III Ay görevinde giyilecek bir uzay giysisinin tasarımlarını tanıttı.

Çarşamba günü Milano'da düzenlenen Uluslararası Astronot Kongresi'nde tanıtılan, çoğunlukla beyaz olan takımlar, kısa bir gövde ve dirsekler ile dizlerde taş grisi yamalar içeriyor.

KIYAFETLERİN ÖZELLİKLERİ

Açıklamada, kıyafetlerin ısıyı yansıtan ve astronotları aşırı yüksek sıcaklıklardan ve Ay tozundan koruyan beyaz bir malzemeden yapılacağı ifade edildi.

Kıyafetlerin gölgede kalan bölgelerdeki en soğuk ortamda en az iki saat dayanıklı kalacağı kaydedilen açıklamada, astronotların yaklaşık sekiz saat boyunca uzay yürüyüşü yapabilecekleri belirtildi.

Axiom Space Başkanı Matt Ondler söz konusu tasarıma ilişkin, "Seçkin ekiplerimiz, yenilikçi çözümlere giden yeni yollar oluşturarak uzay kıyafeti geliştirme olgusunu yeniden tanımladılar." ifadesini kullandı.

NASA Mart 2023'te söz konusu kıyafetlerin farklı renkteki ilk prototipini paylaşmıştı.

NASA'NIN ARTEMIS PROGRAMI

NASA, Ay'a dönüş projesi olarak bilinen "Artemis Programı" ile astronotları yeniden Ay'a göndermeyi amaçlıyor.

Programın ilk aşaması "Artemis I", Orion uzay aracının Ay'ın yörüngesinde bir tur atmasının ardından Dünya'ya dönmesiyle Aralık 2022'de tamamlanmıştı.

Orion uzay aracının ilk mürettebatlı misyonu "Artemis II" görevinde ise astronotların, Ay'a iniş yapmadan Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

10 gün sürecek yolculuk, uzay aracıyla ilgili güvenlik endişelerinin yanı sıra astronotların giysisi ve iniş araçlarıyla ilgili sorunlar yaşandığı için 2025'in sonlarına ertelenmişti.

Her şey planlandığı şekilde ilerlerse programın son aşaması "Artemis III" misyonu 2026'da hayata geçebilecek.