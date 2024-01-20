Haberler



Teknoloji



BAE'den Türkiye'ye mesaj: İlk Türk astronot görevinde başarılar diliyoruz

BAE'den Türkiye'ye mesaj: İlk Türk astronot görevinde başarılar diliyoruz Muhammed bin Raşid Uzay Merkezi, Türkiye'yi Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğundan dolayı tebrik etti. Mesaj, iki dilde paylaşıldı.