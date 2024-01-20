Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye'yi ilk insanlı uzay misyonu dolayısıyla kutladı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Crew Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'a doğru yola çıktı.
Uzaydan ilk mesajını gönderen Gezeravcı, "İstikbal göklerdedir." vurgusu yaptı.
BAE'den Gezeravcı paylaşımı
BAE'deki Muhammed bin Raşid Uzay Merkezi'nin X hesabından yapılan paylaşımda, Astronot Gezeravcı'nın uzay giysisiyle çekilen karesine yer verildi.
Türkiye, bu uzay görevinden dolayı tebrik edilerek, Gezeravcı'ya başarı dileğinde bulunuldu.
"İlk Türk astronot görevinde başarılar diliyoruz"
Arapça ve İngilizce mesajlara yer verilen paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
Astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğundan dolayı Türkiye Uzay Ajansı'nı tebrik ediyoruz.
Bu ilk Türk astronot görevinde kendilerine başarılar diliyoruz.
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