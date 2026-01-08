Bellek çipi fiyatları yakında yüzde 70 oranında artabilir: İşte nedeni

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yapay zeka teknolojilerine olan devasa ilgi, donanım dünyasında dengeleri değiştirmeye devam ediyor.

Çip üreticilerinin üretim kapasitelerini tüketici elektroniğinden ziyade yüksek kârlı yapay zeka sunucularına kaydırması, küresel pazarda sert bir fiyat artışını tetikliyor.

MALİYETLER İKİYE KATLANABİLİR

Korea Economic Daily'nin raporuna göre, sektörün devleri Samsung Electronics ve SK hynix, bu çeyrekte sunucu bellek fiyatlarını yüzde 70'e kadar artırmayı planlıyor.

2025 yılında yapılan yüzde 50'lik artışla birleştiğinde, bu durum bellek maliyetlerinin 2026 ortalarına kadar neredeyse iki katına çıkması anlamına geliyor.

ABD merkezli Micron ile birlikte pazarın hakimi olan Güney Koreli üreticiler, üretim hatlarını PC ve akıllı telefonlar yerine, yapay zeka altyapısı için kritik olan HBM (Yüksek Bant Genişlikli Bellek) çiplere yönlendiriyor.

YAPAY ZEKA TALEBİ PAZARI SIKIŞTIRIYOR

Mevcut kıtlığın temelinde Microsoft, Google, Meta, OpenAI ve Amazon gibi teknoloji devlerinin doymak bilmeyen bellek talebi yatıyor. Veri merkezlerinin ihtiyaçları, silikon yonga tahsisini kalıcı olarak yeniden şekillendirmeye başladı.

Piyasa araştırma şirketi TrendForce, geleneksel DRAM fiyatlarının tek bir çeyrekte zaten yüzde 55-60 oranında arttığını söyledi.

IDC verilerine göre ise bu yıl DRAM ve NAND arz büyümesinin tarihsel normların altında kalarak yüzde 16-17 seviyelerinde gerçekleşecek.

HİSSELER UÇUŞTA, ENFLASYON RİSKİ KAPIDA

Fiyat artışları üreticilere borsada büyük kazançlar sağladı. Micron hisseleri geçen yıl yüzde 240 artarken, Samsung ikiye katladı, SK hynix ise piyasa değerini neredeyse dört katına çıkardı.

Ancak ekonomistler, yapay zeka altyapısına yapılan bu yüksek maliyetli yatırımların, fiyat artışlarının genele yayılmasıyla daha geniş çaplı bir enflasyonu tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.