Bilim açıkladı: Oyun oynayan çocukların IQ'su yüksek çıkıyor

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Video oyunlarının çocuklar üzerindeki etkisi uzun zamandır tartışma konusu. Bazı uzmanlar, video oyunlarının çocukların zeka gelişimini olumsuz etkilediğini savunurken, yeni bir araştırma bu görüşe ters düşüyor.

Yapılan araştırmaya göre, video oyunları oynayan çocukların IQ seviyelerinde artış gözlemlendi.

ARAŞTIRMANIN DETAYLARI

Hollanda, Almanya ve İsveç'ten araştırmacılar, ABCD Çalışması kapsamında 9-10 yaşlarındaki 9 bin 855 çocuğun ekran süresi kayıtlarını inceledi.

İki yıl sonra 5 bin çocuğun verileri tekrar incelendiğinde, video oyunlarında daha fazla zaman geçiren çocukların IQ'larında ortalama 2,5 puanlık bir artış olduğu görüldü.

IQ ARTIŞININ NEDENLERİ

Araştırmacılar, video oyunlarının çocukların problem çözme, strateji geliştirme ve hızlı karar alma gibi becerilerini geliştirerek IQ'larında artışa neden olabileceğini düşünüyor.

Oyunlar, çocukların bilişsel yeteneklerini zorlayarak beyin gelişimine katkıda bulunabilir.

EKRAN SÜRESİ VE BİLİŞSEL YETENEKLER

Araştırma, televizyon izleme ve sosyal medya kullanımının zeka üzerinde belirgin bir etkisi olmadığını gösterdi. Bu durum, video oyunlarının bilişsel yetenekler üzerindeki etkisinin farklı olduğunu ortaya koyuyor.

Bu araştırma, video oyunlarının çocuklar üzerindeki etkisine dair önemli bir bulgu sunuyor. Oyun oynamanın, çocukların zeka gelişimine olumlu katkı sağlayabileceği düşüncesi, ebeveynler ve eğitimciler için önemli bir mesaj olabilir.

Araştırmacılar, bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor. Çocukların oynadığı oyun türleri, oyun süresi ve diğer faktörlerin etkisi incelenerek daha kesin sonuçlara ulaşılabilir.