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AA & Ensonhaber

Bugüne kadar geliştirdiği hava savunma sistemleriyle kendini kanıtlayan Roketsan, şimdi Türk Deniz Kuvvetleri'nin savunma gücüne Levent yakın hava savunma sistemi ile katkı sunmaya hazırlanıyor.

Deniz unsurlarını tehdit edebilecek uçaklar, helikopterler, İHA/SİHA’lar ve seyir füzelerine karşı etkin bir koruma sağlayacak olan Levent, ilk atış testini başarıyla tamamladı.

ÇELİK KUBBE'DE DE KRİTİK ROL OYNAYACAK

Levent, Türkiye’nin entegre katmanlı hava savunmasını güçlendirecek olan Çelik Kubbe projesinde de kritik bir rol oynayacak. Proje takviminde öngörülen testleri başarıyla geçen bu savunma sistemi, Roketsan’ın Sungur ve Hisar hava savunma füze sistemlerinde kazandığı geniş bilgi birikimi ve teknolojik altyapıyı kullanıyor.

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TAMAMEN YERLİ İMKANLARLA GELİŞTİRİLDİ

Levent, Roketsan'ın milli ve yerli imkanlarla geliştirdiği sensör teknolojileriyle donatıldı ve süpersonik hızlarda, uzun menzillerde hareket eden hedeflere karşı yüksek etkinlik sağlayacak şekilde tasarlandı. Bu gelişmiş hava savunma sistemi, Türk Deniz Kuvvetleri'nin hava tehditlerine karşı caydırıcılığını artırmayı hedefliyor.

DENİZ KUVVETLERİ'NİN ÖZ SAVUNMASINI KARŞILAYACAK

Levent yakın hava savunma sistemi, hava hedeflerine karşı sağladığı yüksek etkinlikle Türk Deniz Kuvvetleri'ne önemli avantajlar kazandıracak, vuruş gücü kapasitesi ve operasyonel esneklik konusunda önemli katkılar sunacak. Çoklu füze taşıyabilen lançer yapısı ve salvo atışına imkan tanıyan mimarisi ile Levent, manuel, yarı otomatik ve tam otomatik modlarda çalışabilecek. Gemi savaş yönetim sistemiyle tam entegrasyon sağlayan sistem, hızlı tepki süresi ve 360 derece atış yeteneği ile deniz platformlarına güçlü bir koruma kalkanı sunacak.

Roketsan, Levent'in gemilere entegrasyonunu ve kullanım konseptini tamamen Türk Deniz Kuvvetleri'nin özel gereksinimlerine göre tasarlıyor. Bu bağlamda, Levent yakın hava savunma sistemi, Türk Deniz Kuvvetleri’nin yeni nesil milli hücumbotlarında da yer alacak. Milli hücumbotlar ve diğer deniz platformlarının öz savunma ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde geliştirilen bu milli çözüm, planlanan test faaliyetleriyle sürekli olarak Türk Deniz Kuvvetleri'nin taleplerine göre iyileştirilmeye devam edecek.