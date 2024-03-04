Roketsan'ın savunma sistemleri, Katar'da görücüye çıktı Genel Müdür Murat İkinci, yüksek düzeyli stratejik ilişkilerin savunma sanayii ihracatına ciddi katkılar sağladığını söyledi. İkinci, "Ürünlerimiz muadillerine fark attı" dedi.

AA

Roketsan'ın ileri teknolojili savunma ürünleri, Katar'ın başkenti Doha'da sergileniyor.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen DIMDEX 2024 Fuarı kapsamında birçok sistem Doha'da görücüye çıktı.

Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, dünyanın dört bir yanından katılımcıları ve ziyaretçileri ağırlıyor.

6 Mart'a kadar devam edecek fuarda Roketsan, deniz, kara ve hava sistemlerinden oluşan ürünlerini vitrine çıkardı.

Fuarda sergilenen ürünler

Roketsan'ın fuarda sergilediği ürünler arasında, mini akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve MAM-T, CİRİT Lazer Güdümlü Füze, KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silahı, Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi OMTAS, Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi L-UMTAS yer alıyor.

Ayrıca; seyir füzesi ÇAKIR, SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, yakın hava savunma sistemi LEVENT, Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) ve Taktik Füze Fırlatma Sistemi KMC, sergilenen diğer ürünler arasında bulunuyor.

Stratejik ilişkiler ihracatı olumlu etkiliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye ve Katar arasındaki yüksek düzeyli stratejik ilişkilerin savunma sanayii ihracatına çok önemli katkıları olduğunu belirtti.

"Ürünlerimiz muadillerine fark attı"

Roketsan olarak Türkiye'nin bu ilişkilerinden güç alırken, gerçekleştirdikleri ihracatlar ile ikili ilişkilere katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını aktaran İkinci, şu ifadeleri kullandı:

DIMDEX'in, Katar ve tüm bölge ülkeleriyle olan iş birliğimizi artıracağımız bir fuar olacağını öngörüyoruz.



Sahada başarısını defalarca kanıtlamış performansıyla muadillerine fark atan ürünlerimiz ile global pazarda rekabet ederek ülkemizi temsil etmek bize gurur veriyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)